Tribünler kaleci Altay ve stoper Kim için alkışlarını kullandı. Farkın açılmasını önlediler çünkü. Maçın en çok göze batan ikilisi Mert Hakan ile Ferdi oldu. Çok uğraştılar, sorumluluk aldılar ve hata da yaptılar. Valencia'yı da ekleyebiliriz bu üçlüye. Geridekilerin "saklanma" moduna geçtiklerini de söyleyebiliriz, yetersiz kaldıklarını da. Siz seçin...