SON DAKİKA

Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Ekim ayı itibarı ile Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi de hız kesmeden sürüyor. Aşılama süreci başarılı bir şekilde ilerlemesine karşın vaka sayısı artış yaşadı. Bu noktada, günlük koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu da akşam saatlerinde sık sık araştırılıyor. Hatırlanacağı gibi, günlük korona vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor.
Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 29 bin 104 yeni vaka görülürken 32 bin 119 kişi iyileşti. Buna karşın, 216 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? 1 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?
İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu
1 Ekim'e ait koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu henüz açıklanmadı.
Sağlık Bakanlığı tarafından günlük corona tablosu birazdan duyurulacak.
VAKA SAYISI: 29 bin 104
VEFAT SAYISI: 216
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 119
VAKA SAYISI: 29 bin 386
VEFAT SAYISI: 227
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 018
VAKA SAYISI: 28 bin 892
VEFAT SAYISI: 239
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 336
VAKA SAYISI: 27 bin 188
VEFAT SAYISI: 206
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 160
VAKA SAYISI: 25 bin 861
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875