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Giriş Tarihi: 1.10.2021 17:36

SON DAKİKA | Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Sağlık Bakanlığı 1 Ekim koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu verileri

SON DAKİKA | Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Sağlık Bakanlığı 1 Ekim koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu verileri

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Eylül ayı itibarı ile vaka sayısı yeniden artış gösterdi. Durum böyle olunca, günlük koronavirüs vaka ve vefat sayısı son durum tablosu merak ediliyor. Bilindiği üzere, günlük corona vaka sayısı ve ölü sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyuruluyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı verileri ile bugünkü koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu 1 Ekim 2021

Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Ekim ayı itibarı ile Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesi de hız kesmeden sürüyor. Aşılama süreci başarılı bir şekilde ilerlemesine karşın vaka sayısı artış yaşadı. Bu noktada, günlük koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu da akşam saatlerinde sık sık araştırılıyor. Hatırlanacağı gibi, günlük korona vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı korona tablosu verilerine göre, 29 bin 104 yeni vaka görülürken 32 bin 119 kişi iyileşti. Buna karşın, 216 kişi Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Peki, koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? 1 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?

İşte, bugünkü koronavirüs son durum tablosu

1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

1 Ekim'e ait koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu henüz açıklanmadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük corona tablosu birazdan duyurulacak.

30 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 104

VEFAT SAYISI: 216

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 119



29 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 386

VEFAT SAYISI: 227

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 018

28 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 892

VEFAT SAYISI: 239

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 336

27 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 188

VEFAT SAYISI: 206

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 160

26 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 861

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 875

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SON DAKİKA | Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Sağlık Bakanlığı 1 Ekim koronavirüs vaka sayısı son durum tablosu verileri
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