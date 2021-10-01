Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Lionel Messi'ye hırsızlık şoku! Kaldığı oteli soydular...
Giriş Tarihi: 1.10.2021 15:39 Son Güncelleme: 1.10.2021 15:42

Son dakika: Lionel Messi'ye hırsızlık şoku! Kaldığı oteli soydular...

Son dakika: Lionel Messi’ye hırsızlık şoku! Kaldığı oteli soydular...

Son dakika... Yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olan Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye attığı golle yeni kariyerinde siftah yaptı. 2-0 kazandıkları müsabakada ağları sarsan Arjantinli yıldız, son derece mutlu olduğunu ifade etmişti. Ancak 34 yaşındaki futbolcu hırsızlık şokuyla sarsıldı. Messi, eşi ve çocuklarıyla kaldığı otelin soyulması üzerine taşınmak için harekete geçti.

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye imza atan ve dünya gündemine oturan Lionel Messi, yeni formasıyla ilk golünü Manchester City ağlarına gönderdi. Fransız ekibinin İngiliz temsilcisini 2-0 yendiği müsabakada siftah yapan Arjantinli, karşılaşmanın ardından çok mutlu olduğunu ve takımına yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Fransa'da mutlu olduğunu dile getiren Messi, geçtiğimiz günlerde yaşadığı hırsızlık şokuyla adeta sarsıldı. The Sun'da yer alan habere göre, Messi'nin kaldığı Le Royal Monceau'de bir hırsızlık olayı yaşandı.

HIRSIZLIK ŞOKU!

İngiliz basınının iddiasına göre, Messi'nin kaldığı odanın hemen üst katındaki bir odanın balkonundan içeriye giren hırsızlar; 3 bin sterlin'lik altın kolye, 500 sterlin'lik küpeler ve 2 bin sterlin nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.

Odası soyulan kişinin Dubaili bir mali müşavir olduğu ve isminin açıklanmasını istemediği haberin detaylarında yer aldı.

İsmi açıklanmayan kişi, "Lüks güvenli olduğunu düşündüğümüz bu otele servet ödedik. Böyle bir olayın yaşanması rahatsız edici" şeklinde konuştu.

Polisin güvenlik kamerasından olayı izlediği ve çantalı 2 soyuncu tespit ettiği belirtiliyor. Öte yandan polisin 3 farklı hırsızlık olayı raporladığı öğrenildi.

MESSİ OTELDEN TAŞINMA KARARI ALDI!

Geceliği 17 bin sterlin olan 5 yıldızlı otelde yaşanan bu hırsızlık olayı sonrasında Messi'nin otelden ayrılmak için harekete geçtiği ifade edildi.

34 yaşındaki futbolcunun yeni bir otele taşınmak yerine eşi Antonela Roccuzzo ve 3 çocuğuyla birlikte aile evine taşınacağı belirtiliyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı! 2021 İŞKUR en az lise mezunu memur ve personel alım ilanları!
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Son dakika: Usta isimden Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası sert sözler! "Pereira'nın planının olmadığını gördük"
Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
Öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edilen Kaymakam Mehmet Faruk Saygın hakkında inceleme başlatıldı
Yılda 21 bin 600 liralık ödeme imkanı! İşte şartlar
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel altına Porsche çekti… Fiyatı dudak uçuklattı
Son dakika: Koronavirüste gençlere kritik uyarı; Bir iyi bir kötü haber...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Lionel Messi'ye hırsızlık şoku! Kaldığı oteli soydular...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA