Son dakika: Lionel Messi’ye hırsızlık şoku! Kaldığı oteli soydular...

SABAH SPOR - DIŞ HABER! Son dakika... Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye imza atan ve dünya gündemine oturan Lionel Messi, yeni formasıyla ilk golünü Manchester City ağlarına gönderdi. Fransız ekibinin İngiliz temsilcisini 2-0 yendiği müsabakada siftah yapan Arjantinli, karşılaşmanın ardından çok mutlu olduğunu ve takımına yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.
HIRSIZLIK ŞOKU!
İngiliz basınının iddiasına göre, Messi'nin kaldığı odanın hemen üst katındaki bir odanın balkonundan içeriye giren hırsızlar; 3 bin sterlin'lik altın kolye, 500 sterlin'lik küpeler ve 2 bin sterlin nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.
Odası soyulan kişinin Dubaili bir mali müşavir olduğu ve isminin açıklanmasını istemediği haberin detaylarında yer aldı.
İsmi açıklanmayan kişi, "Lüks güvenli olduğunu düşündüğümüz bu otele servet ödedik. Böyle bir olayın yaşanması rahatsız edici" şeklinde konuştu.
Polisin güvenlik kamerasından olayı izlediği ve çantalı 2 soyuncu tespit ettiği belirtiliyor. Öte yandan polisin 3 farklı hırsızlık olayı raporladığı öğrenildi.
MESSİ OTELDEN TAŞINMA KARARI ALDI!
Geceliği 17 bin sterlin olan 5 yıldızlı otelde yaşanan bu hırsızlık olayı sonrasında Messi'nin otelden ayrılmak için harekete geçtiği ifade edildi.
34 yaşındaki futbolcunun yeni bir otele taşınmak yerine eşi Antonela Roccuzzo ve 3 çocuğuyla birlikte aile evine taşınacağı belirtiliyor.