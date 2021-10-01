Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz aday kadrosunu açıkladı
Giriş Tarihi: 1.10.2021 19:12 Son Güncelleme: 1.10.2021 19:22

Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz aday kadrosunu açıkladı

Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz aday kadrosunu açıkladı

Son dakika: 2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarının heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Norveç ve Letonya maçları öncesi A Milli futbol takımımızın aday kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz sürpriz isimleri kadroya çağırdı. İşte aday kadromuz…

Son dakika... A Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya maçları öncesi aday kadrosunu açıkladı. Kadroda sürpriz isimler yer alıyor.

Berkan Kutlu ve Serdar Dursun A milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edildi. Berat Özdemir de A milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Açıklanan aday kadroya göre Caner Erkin ve Serdar Aziz de milli takıma geri döndü.

STEFAN KUNTZ'UN PANZERİ: BERKAN KUTLU

Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi. U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.

Stefan Kuntz, 8 Ekim tarihinde Milli takımla ilk maçına Norveç karşısında çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı! 2021 İŞKUR en az lise mezunu memur ve personel alım ilanları!
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
Son dakika: Usta isimden Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası sert sözler! "Pereira'nın planının olmadığını gördük"
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel altına Porsche çekti… Fiyatı dudak uçuklattı
Öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edilen Kaymakam Mehmet Faruk Saygın hakkında inceleme başlatıldı
İstanbul yeni metrolarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
Okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanır mı ve yüz yüze eğitim biter mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz aday kadrosunu açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA