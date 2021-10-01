Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz aday kadrosunu açıkladı

Son dakika... A Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya maçları öncesi aday kadrosunu açıkladı. Kadroda sürpriz isimler yer alıyor.
Berkan Kutlu ve Serdar Dursun A milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edildi. Berat Özdemir de A milli takım aday kadrosuna davet edildi.
Açıklanan aday kadroya göre Caner Erkin ve Serdar Aziz de milli takıma geri döndü.
STEFAN KUNTZ'UN PANZERİ: BERKAN KUTLU
Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi. U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.
Stefan Kuntz, 8 Ekim tarihinde Milli takımla ilk maçına Norveç karşısında çıkacak.