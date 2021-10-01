Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Türkiye Yunanistan'a geçildi Avrupa tehlikede! 2023-2024 sezonunda...
Giriş Tarihi: 1.10.2021 09:58 Son Güncelleme: 1.10.2021 10:02

Son dakika: Türkiye Yunanistan'a geçildi Avrupa tehlikede! 2023-2024 sezonunda...

Son dakika: Türkiye Yunanistan’a geçildi Avrupa tehlikede! 2023-2024 sezonunda...

Son dakika... Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 yenilmesinin ardından Avrupa Ligi'ndeki ekiplerimizden Fenerbahçe sahasında Olympiakos'a 3-0 kaybederken, Galatasaray ise Marsilya deplasmanından 1 puanla döndü. Takımlarımızın galibiyet alamadığı haftada ülke puanı sıralamasında 1 basamak geriledik. Yunanistan'a geçilerek 19. sıraya geriledik ve gelecek sezonlar için Avrupa kupaları tehlikeye girdi.

Son dakika... Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattı. Beşiktaş ve Fenerbahçe yenilirken, Galatasaray ise 1 puan aldı. Bu sonuçlar ülke puan sıralaması açısından ülkemizi biraz daha sıkıntıya soktu. Gelecek haftalarda başarılı sonuçlar alamazsak gelecek yıllar adına Avrupa kupalarına katılmama tehlikesi ile karşı karşıya kalacağız. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, ikinci hafta ise Ajax'a 2-0'lık skorla kaybetti. Son dönemde Avrupa'da kötü sonuçlar alan takımlarımızın istiktarsız sonuçları bu haftada devam etti. Beşiktaş'ın Hollanda temsilcisine yenildiği haftayı Fenerbahçe de puansız kaybetti.

Sarı-lacivertli takım, Olympiakos'a evinde 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu zorlu maçın bir başka önemi ise; Yunanistan'ın Türkiye ile UEFA sıralamasında rakip olmasıydı.

Olympiakos'un Fenerbahçe'yi yenmesi ve takımlarımızın aldığı başarısız sonuçlarla birlikte Yunanistan, Türkiye'yi sıralamada geride bıraktı.

Bir başka temsilcimiz Galatasaray ise Fransa'da Marsilya ile karşılaştı. Zorlu rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmanda 1 puan elde etti.

Takımlarımızın haftayı 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kapatması sonrasında ülke sıralamasında Yunanistan'a geçildi ve 19. sıraya düştük.

5 TAKIM YERİNE 4 TAKIM...

Türkiye, geçen sezonu 13. sırada tamamladı. Bu sıralama sebebiyle 2022/23 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan, lig ikincisi ise 2. ön eleme turundan katılacak.

Türkiye Kupası galibi ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılacak. Ligi 4 ve 5. sırada noktalayan ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye bu sezon UEFA sıralamasında 18 veya daha altında yer alırsa, Avrupa kupalarına 5 takım yerine 4 takım gönderebilecek.

Bu durumda; 2023/24 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme turundan katılırken, UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyeceğiz.

Türkiye Kupası galibi ve ligde 2 ve 3. sırayı alan ekipler ise Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
Öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edilen Kaymakam Mehmet Faruk Saygın hakkında inceleme başlatıldı
İŞKUR en az 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı! 2021 İŞKUR en az lise mezunu memur ve personel alım ilanları!
Okullar kapanacak mı? Okullar tekrar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama!
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Son dakika: Usta isimden Fenerbahçe-Olympiakos maçı sonrası sert sözler! "Pereira'nın planının olmadığını gördük"
Olympiakos başkanından skandal İstanbul açıklaması! "Kendi şehrimizde..."
Son dakika: Koronavirüste gençlere kritik uyarı; Bir iyi bir kötü haber...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bulutlar yüklü geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye Yunanistan'a geçildi Avrupa tehlikede! 2023-2024 sezonunda...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA