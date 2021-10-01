Son dakika: Türkiye Yunanistan’a geçildi Avrupa tehlikede! 2023-2024 sezonunda...

Son dakika... Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da haftayı galibiyetsiz kapattı. Beşiktaş ve Fenerbahçe yenilirken, Galatasaray ise 1 puan aldı. Bu sonuçlar ülke puan sıralaması açısından ülkemizi biraz daha sıkıntıya soktu. Gelecek haftalarda başarılı sonuçlar alamazsak gelecek yıllar adına Avrupa kupalarına katılmama tehlikesi ile karşı karşıya kalacağız. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, ikinci hafta ise Ajax'a 2-0'lık skorla kaybetti. Son dönemde Avrupa'da kötü sonuçlar alan takımlarımızın istiktarsız sonuçları bu haftada devam etti. Beşiktaş'ın Hollanda temsilcisine yenildiği haftayı Fenerbahçe de puansız kaybetti.
Sarı-lacivertli takım, Olympiakos'a evinde 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu zorlu maçın bir başka önemi ise; Yunanistan'ın Türkiye ile UEFA sıralamasında rakip olmasıydı.
Olympiakos'un Fenerbahçe'yi yenmesi ve takımlarımızın aldığı başarısız sonuçlarla birlikte Yunanistan, Türkiye'yi sıralamada geride bıraktı.
Takımlarımızın haftayı 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kapatması sonrasında ülke sıralamasında Yunanistan'a geçildi ve 19. sıraya düştük.
5 TAKIM YERİNE 4 TAKIM...
Türkiye, geçen sezonu 13. sırada tamamladı. Bu sıralama sebebiyle 2022/23 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan, lig ikincisi ise 2. ön eleme turundan katılacak.
Türkiye Kupası galibi ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılacak. Ligi 4 ve 5. sırada noktalayan ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
Türkiye bu sezon UEFA sıralamasında 18 veya daha altında yer alırsa, Avrupa kupalarına 5 takım yerine 4 takım gönderebilecek.
Bu durumda; 2023/24 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme turundan katılırken, UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyeceğiz.
Türkiye Kupası galibi ve ligde 2 ve 3. sırayı alan ekipler ise Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak.