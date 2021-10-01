Son depremler art arda! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 1 Ekim 2021

Ülkemizdeki son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika verileri ile paylaşılıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, çeşitli zaman dilimlerinde irili ufaklı depremler meydana geliyor. Bu depremler, sarsıntıların merkez üssünde yaşayanlar tarafından hissedilebiliyor. Bu durumlarda, deprem mi oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevre ülkelerde meydana gelen depremleri son depremler listesi altında paylaşıyor. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?
İşte, 1 Ekim son depremler listesi
Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem verilerine aşağıda yer alan linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.
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Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "deprem" denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.