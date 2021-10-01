Son depremler art arda! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 1 Ekim 2021

Ülkemizdeki son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika verileri ile paylaşılıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, çeşitli zaman dilimlerinde irili ufaklı depremler meydana geliyor. Bu depremler, sarsıntıların merkez üssünde yaşayanlar tarafından hissedilebiliyor. Bu durumlarda, deprem mi oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

SON DEPREMLER 1 EKİM 2021

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevre ülkelerde meydana gelen depremleri son depremler listesi altında paylaşıyor. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

İşte, 1 Ekim son depremler listesi