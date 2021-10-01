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Giriş Tarihi: 1.10.2021 22:08 Son Güncelleme: 1.10.2021 22:16

Sparta Prag - Rangers maçında Kamara'ya ırkçı saldırı!

Sparta Prag - Rangers maçında Kamara’ya ırkçı saldırı!

UEFA Avrupa Ligi'nde dün karşı karşıya gelen Sparta Prag - Rangers maçında ırkçı saldırılar geceye damga vurdu. Geçtiğimiz sezon Monaco'lu Aurelien Tchouameni'ye ırkçı saldırıları sebebiyle ceza yiyen Sparta Prag, UEFA'nın izniyle 10 bin öğrenciyi tribünlere aldı. Aralarında yetişkinlerin de olduğu görülen tribünler bu sefer de Rangers oyuncusu Kamara'ya ırkçı saldırıda bulundnu. İşte geceye damga vuran ırkçı tezahüratlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde dün Sparta Prag'ın konuğu İskoç ekibi Glasgor Rangers idi. Sparta Prag rakibi Rangers'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Maça ise ırkçı saldırılar damga vurdu.

SPARTA PRAG'A TARAFTARLARIN IRKÇI SALDIRI SEBEBİYLE YASAK GETİRİLMİŞTİ

Sparta Prag taraftarları, geçtiğimiz sezon Monaco'lu oyuncu Aurelien Tchouameni'ye ırkçı tezahüratlar bulunmuştu. UEFA ırkçı saldırıları sebebiyle Sparta Prag kulübüne taraftar yasağı getirmişti.

CEZA SEBEBİYLE SAHAYA 10 BİN ÖĞRENCİ ALINMIŞTI

UEFA dünkü maça 10 bin öğrencinin alınmasına izin vermişti. 10 bin öğrencinin aralarında yetişkinlerin de olduğu görülen tribünlerde yine ırkçı tezahüratlar kendini gösterdi.

SPARTA PRAG TARAFTARLARI MAYMUN SESLERİ ÇIKARDI

UEFA'nın özel şartıyla dün Rangers maçına 10.000 öğrenci alan Sparta Prag'da maça giren çocuklar da bu sefer top Kamara'ya her geldiğinde maymun sesleri çıkardı ve ıslıkladı.

STEVEN GERARD TEPKİSİN ORTAYA KOYDU

Glasgow Rangers teknik direktörü Steven Gerard, Kamara'nın taraftarlar tarafından ırkçı bir şekilde ıslıklanmasına sessiz kalmadı ve basın toplantısında tepkisini ortaya koydu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN BİR DURUM"

Maç sırasında farkında değildim. Açıkçası oyuna ve taktiklere odaklandım. Eğer gerçekten bu yapıldıysak hayal kırıklığına uğradım ama şaşırdığımı söyleyemem. Glen'i hedef aldılarsa, bu son derece hayal kırıklığı yaratan bir durum. Çünkü stadyumda sadece çocukların olmasının nedeni daha önce yaşanan benzer olaylar" açıklamasını yaptı.

Kamara, geçtiğimiz Mart ayında Slavia Prag defans oyuncusu Ondrej Kudela tarafından da ırkçı saldırıya uğramış ve UEFA da Kudela'ya 10 maç men cezası vermişti.

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Sparta Prag - Rangers maçında Kamara'ya ırkçı saldırı!
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