Sparta Prag - Rangers maçında Kamara’ya ırkçı saldırı!

UEFA Avrupa Ligi'nde dün Sparta Prag'ın konuğu İskoç ekibi Glasgor Rangers idi. Sparta Prag rakibi Rangers'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Maça ise ırkçı saldırılar damga vurdu.
SPARTA PRAG'A TARAFTARLARIN IRKÇI SALDIRI SEBEBİYLE YASAK GETİRİLMİŞTİ
Sparta Prag taraftarları, geçtiğimiz sezon Monaco'lu oyuncu Aurelien Tchouameni'ye ırkçı tezahüratlar bulunmuştu. UEFA ırkçı saldırıları sebebiyle Sparta Prag kulübüne taraftar yasağı getirmişti.
CEZA SEBEBİYLE SAHAYA 10 BİN ÖĞRENCİ ALINMIŞTI
UEFA dünkü maça 10 bin öğrencinin alınmasına izin vermişti. 10 bin öğrencinin aralarında yetişkinlerin de olduğu görülen tribünlerde yine ırkçı tezahüratlar kendini gösterdi.
SPARTA PRAG TARAFTARLARI MAYMUN SESLERİ ÇIKARDI
UEFA'nın özel şartıyla dün Rangers maçına 10.000 öğrenci alan Sparta Prag'da maça giren çocuklar da bu sefer top Kamara'ya her geldiğinde maymun sesleri çıkardı ve ıslıkladı.
STEVEN GERARD TEPKİSİN ORTAYA KOYDU
Glasgow Rangers teknik direktörü Steven Gerard, Kamara'nın taraftarlar tarafından ırkçı bir şekilde ıslıklanmasına sessiz kalmadı ve basın toplantısında tepkisini ortaya koydu.
"HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN BİR DURUM"
Maç sırasında farkında değildim. Açıkçası oyuna ve taktiklere odaklandım. Eğer gerçekten bu yapıldıysak hayal kırıklığına uğradım ama şaşırdığımı söyleyemem. Glen'i hedef aldılarsa, bu son derece hayal kırıklığı yaratan bir durum. Çünkü stadyumda sadece çocukların olmasının nedeni daha önce yaşanan benzer olaylar" açıklamasını yaptı.
Kamara, geçtiğimiz Mart ayında Slavia Prag defans oyuncusu Ondrej Kudela tarafından da ırkçı saldırıya uğramış ve UEFA da Kudela'ya 10 maç men cezası vermişti.