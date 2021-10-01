Sparta Prag - Rangers maçında Kamara’ya ırkçı saldırı!

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN BİR DURUM"

Maç sırasında farkında değildim. Açıkçası oyuna ve taktiklere odaklandım. Eğer gerçekten bu yapıldıysak hayal kırıklığına uğradım ama şaşırdığımı söyleyemem. Glen'i hedef aldılarsa, bu son derece hayal kırıklığı yaratan bir durum. Çünkü stadyumda sadece çocukların olmasının nedeni daha önce yaşanan benzer olaylar" açıklamasını yaptı.