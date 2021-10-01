"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduranlar büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "30 Eylül MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.
Milli Piyango Online aracılığıyla 30 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;