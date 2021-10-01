Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 TOKİ Ankara Sincan Saraycık 2+1, 3+1 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 1.10.2021 20:38 Son Güncelleme: 1.10.2021 20:39

TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 TOKİ Ankara Sincan Saraycık 2+1, 3+1 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 TOKİ Ankara Sincan Saraycık 2+1, 3+1 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Merakla beklenen TOKİ Ankara - Saraycık 50 bin sosyal konut projesi kura çekilişi yapıldı. 2+1 ve 3+1 daireler için yapılan kura belirleme çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirildi. Bu noktada, Ankara Sinca TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, 2021 TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları ve isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Ankara Sincan 50 bin sosyal konut kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama hakkında bilgiler

TOKİ'nin Ankara Sincan'ın Saraycık mahallesinde yapacağı 50 bin sosyal konut projesi için kura çekilişi tamamlandı. 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi ve isim listesi açıklandı. Projeye katılanlar ve isim listesinde adının olup olmadığını merak edenler TOKİ Ankara Sincan Saraycık kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkında araştırmalarını arttırdı.

2021 TOKİ ANKARA SİNCAN SARAYCIK KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ

TOKİ Ankara Sincan-Saraycık kura çekilişi tamamlandı. Toplamda 765 adet konut için 735 başvuru yapılan projeye ilişkin isim listesi de yayınlandı.
İşte, TOKİ Ankara Sincan Saraycık 2+1, 3+1 konut kura belirleme çekiliş sonuçları ve isim listesi

TOKİ ANKARA SİNCAN SARAYCIK KURA SONUÇLARI

TOKİ Ankara Sincan Saraycık 50 Bin sosyal konut projesinde yer alan evler için düzenlenen konut belirleme kurasının sonuçları merak konusu oldu.
Kura sonuçları noter huzurunda düzenlenen ve online olarak idarenin resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan kura çekim videosu ile açıklandı.

Kura sonuçlarını TOKİ internet sitesinden Kura Sonuçları Sorgulama ekranından öğrenebilirsiniz. Diğer taraftan canlı yayınlanan kura belirleme kura videosunu hemen alttan izleyebilirsiniz.

KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı! 2021 TOKİ Ankara Sincan Saraycık 2+1, 3+1 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
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