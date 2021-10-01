Trabzonspor’da Marek Hamsik fırtınası! İnanılmaz tablo

İSKENDER GÜNEN - MESLEĞE SAYGISI PERFORMANSA YANSIYOR

Hamsik zaten kariyerli bir oyuncu. Yıllarca Napoli gibi bir takıma başarı ile katkı yapmış, kaptanlığa yükselmiş bir isim. Gerçek anlamda bir profesyonel. Bütün benliği ile var olan ve takıma liderlik yapan bir isim. Trabzon'a geldiğinden beri orta alanda tempoyu ayarlamanın ötesinde öne çabuk pas bağlantısı yaptı ve de özellikle sol kenardan rakip savunmanın arkasına sarkarak pozisyonlar üretmeye çalıştı.