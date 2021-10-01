Türkiye Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. Hafta fikstürü

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Geride bıraktığımız 7 haftada heyecan son derece yüksek olurken, Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe'yi ise bir puan geride Trabzonspor ile Altay takip ediyor. Peki, bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig 8. Hafta fikstürü
1 EKİM CUMA
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya) - Volkan Bayarslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat) - Erkan Özdamar
2 EKİM CUMARTESİ:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) - Mert Güzenge
16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) - Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel) - Burak Şeker
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) - Yaşar Kemal Uğurlu
3 EKİM PAZAR:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya) - Halil Umut Meler
16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker) - Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon) - Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi) - Ali Palabıyık