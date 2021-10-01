Türkiye Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. Hafta fikstürü

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar oynanacak sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Geride bıraktığımız 7 haftada heyecan son derece yüksek olurken, Fenerbahçe liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe'yi ise bir puan geride Trabzonspor ile Altay takip ediyor. Peki, bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig 8. Hafta fikstürü

1 EKİM CUMA

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya) - Volkan Bayarslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat) - Erkan Özdamar

2 EKİM CUMARTESİ:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) - Mert Güzenge

16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) - Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel) - Burak Şeker

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) - Yaşar Kemal Uğurlu

3 EKİM PAZAR:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya) - Halil Umut Meler

16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker) - Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon) - Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi) - Ali Palabıyık