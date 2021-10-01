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Giriş Tarihi: 1.10.2021 07:10 Son Güncelleme: 1.10.2021 07:11

Üniversiteler kapanacak mı? YÖK 2021- 2022 Üniversiteler tekrardan kapanır mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Üniversiteler kapanacak mı? YÖK 2021- 2022 Üniversiteler tekrardan kapanır mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Yükseköğretim Kurumu eğitim takvimi ile üniversiteler 13 Eylül’de açıldı. Koronavirüs salgınıyla mücadele topyekun devam ederken üniversitelerin kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Vaka sayısına bağlı olarak üniversitelerin kapanacağı iddiaları dolaşırken konuya yönelik güncel gelişmeler takip ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek okulların açık kalmasını, sadece Milli Eğitim değil üniversiteler için de bunu düşünüyoruz" diye konuştu. Peki Üniversiteler kapanacak mı? 2021 2022 Üniversiteler tekrardan kapanır mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte son durum

Milyonlarca öğrenci üniversiteler kapanır mı sorusuna yanıt arıyor. Vaka sayısı 28 bin civarında seyretmesi yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğine yönelik çeşitli iddiaların atılmasına sebep oluyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversitelerle ilgili alınacak kararı duyurdu. Öte yandan YÖK açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki Üniversiteler kapanacak mı? 2021 2022 Üniversiteler tekrardan kapanır mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDİYOR MU?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından görüşülen konuları sosyal medya üzerinden duyurdu. Görüşülen konular arasında okulların kapatılıp kapatılmayacağı konusu da yer alıyordu. Açıklamada; yüz yüze eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı, okulların kapatılmaması konusunda ısrarcı olunduğu duyuruldu. Ayrıca eğitim sürelerinde düzenleme yapılacağı, ikili ya da üçlü eğitime geçilebileceği, gerektiğinde hafta sonları da eğitimin sürdürüleceği ifade edildi.

ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Üniversitelerin kapanmasına ilişkin yer alan iddiaların belirtilmesi üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından şöyle konuşmuştu;

Özvar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, YÖK'ün ortaya koyduğu çerçeve kurallar dahilinde üniversitelerin yerleşkelerde gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

Yüz yüze eğitim ve Kovid-19 tedbirlerine yönelik kararları üniversitelerle paylaştıklarını bildiren Özvar, şunları kaydetti:

"Bu kararların başında hibrit veya harmanlanmış veya karma tabir edilen öğretim usullerinin üniversiteler tarafından kullanılabileceğini karara bağlamış bulunuyoruz. Üniversitelerimiz, harmanlanmış modelle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra YÖK'ün aldığı kararla derslerin yüzde 40'ını çevrim içi yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimizin her biri bu konuda gerekli çalışmayı tamamlamıştır. Yani üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüze yüze, hangi derslerini online olarak yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktadır."

Özvar, üniversiteler açısından önemli hususlardan birinin gençlerin aşı olması olduğuna işaret ederek, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden, benim gelecekteki meslektaşlarımızdan istirhamım, ricam aşı olmalıdır. Ben de onlara bu vesileyle aşı olmalarını tavsiye ediyorum ve öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Kovid-19 aşısı olmuş ve olmamış öğrencilerin yurtlardaki ortak kullanım alanlarının ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Özvar, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının konu hakkında yakın zamanda açıklama yapacağını bildirdi.

Özvar, bu kararın üniversitelerin yerleşkeleri içindeki yurtları da kapsadığını hatırlatarak, "Bu bakımdan hepimiz bunu bekleyeceğiz ama tabii kampüsler için almış olduğumuz tedbirlerin, üniversitelerimizin içindeki yurtlarda da geçerli olacağını duyurmak isterim." ifadesini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki süreçte vakaların nasıl seyredeceğine ilişkin gelen soruya yanıt veren Koca, üniversitelerin eğitime başlayacağını ve bu durumun vaka sayılarına bir etkisinin olacağını söyledi.

Okulların açık olmasının 0-17 yaş aralığında görülen vaka sayılarına etki ettiğinin altını çizen Koca " Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. " dedi.

Üniversitelerin açık kalmasını düşündüklerini ifade eden Koca, tedirgin olacak bir durum olmadığını vurguladı. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak, ikili eğitim, hafta sonu eğitim gibi alternatiflerin denenmesi ve her haliyle okulların açık olmasını düşündüklerini kaydeden Koca " Sadece Milli Eğitim Bakanlığı okulları değil üniversite eğitimi için de aynı şekilde düşünüyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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Üniversiteler kapanacak mı? YÖK 2021- 2022 Üniversiteler tekrardan kapanır mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?
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