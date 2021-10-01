VGM burs başvuru tarihleri uzunca bir süredir binlerce öğrenci tarafından bir süredir bekleniyordu. Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlardan olan Vakıflar Genel Müdürlüğü gelen son dakika haberiyle ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine sağlanacak burslar için başvuru tarihlerini duyurdu. Bu noktada adaylar "2021 VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 2021 ortaöğretim ve yükseköğretim VGM burs başvuru tarihleri ve tüm detaylar...