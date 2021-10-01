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Giriş Tarihi: 1.10.2021 14:02

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? 2021 VGM burs başvuru şartları neler, KYK alanlara veriliyor mu?

VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? 2021 VGM burs başvuru şartları neler, KYK alanlara veriliyor mu?

VGM burs başvuruları, başvuruda bulunacak adaylar tarafından araştırılıyor. Eğitim hayatlarına maddi destek amaçlı verilmekte olan bu ödenekle ilgili olarak "Üniversite öğrencilerine VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" soruları gündeme taşındı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayımlanan takvimde işlemlerin Ekim ve Kasım aylarında belirlenen tarihlerde alınacağı bildirildi. Peki, 2021 VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak, burs şartları neler? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuruları son durum.

VGM burs başvuru tarihleri uzunca bir süredir binlerce öğrenci tarafından bir süredir bekleniyordu. Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlardan olan Vakıflar Genel Müdürlüğü gelen son dakika haberiyle ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine sağlanacak burslar için başvuru tarihlerini duyurdu. Bu noktada adaylar "2021 VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 2021 ortaöğretim ve yükseköğretim VGM burs başvuru tarihleri ve tüm detaylar...

2021-2022 VGM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2021-2022 başvuru tarihleri şöyle:

  • Ortaöğrenim bursu başvuru süreci 15 - 30 Ekim 2021
  • Yükseköğrenim bursu başvuru süreci 01 - 15 Kasım 2021
  • Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu başvurusu 01 - 15 Kasım 2021

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlendi.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

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VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? 2021 VGM burs başvuru şartları neler, KYK alanlara veriliyor mu?
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