Vida 11’de, Alex&Necip kulübede

BEŞİKTAŞ'TA 11 sakat futbolcudan 3'ü takıma geri dönüyor. İdmanlara başlayan Domagoj Vida'nın taban sakatlığını atlattığı ve Sivas maçında ilk 11'de başlayacağı belirtildi. Geldiği günden bu yana iki kezsakatlık geçiren Alex Teixeira ise geçtiğimiz haftalarda takımla çalışmalarabaşlasa da riske edilmemişti. Brezilyalı yıldızın tamamen iyileştiği ve bu hafta sonu kulübede yer alacağı belirtildi. Fiziksel açıdan hazır olmayan Alex'e kulübede eşlik edecek bir diğer isim de Necip Uysal. KaptanNecip'in ağrılarının geçtiği ve çalışmalara yeniden başladığı ifade edildi.
RIDVAN: HEDEFİM AVRUPA BEŞİKTAŞ'IN 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, uzun vadede hedefinin Avrupa olduğunu söyledi. Rıdvan, "Kulübümehem maddi hem de manevi destek veripayrılmak istiyorum. Gencim, Avrupa'yagidebilmek için sürekli olarak 11'de oynamalıyım" dedi. Şenol Güneş'in kendisi için çok değerli olduğunu da sözlerine ekledi.