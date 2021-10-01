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Giriş Tarihi: 1.10.2021

Vida 11’de, Alex&Necip kulübede

Vida 11’de, Alex&Necip kulübede
BEŞİKTAŞ'TA 11 sakat futbolcudan 3'ü takıma geri dönüyor. İdmanlara başlayan Domagoj Vida'nın taban sakatlığını atlattığı ve Sivas maçında ilk 11'de başlayacağı belirtildi. Geldiği günden bu yana iki kez sakatlık geçiren Alex Teixeira ise geçtiğimiz haftalarda takımla çalışmalara başlasa da riske edilmemişti. Brezilyalı yıldızın tamamen iyileştiği ve bu hafta sonu kulübede yer alacağı belirtildi. Fiziksel açıdan hazır olmayan Alex'e kulübede eşlik edecek bir diğer isim de Necip Uysal. Kaptan Necip'in ağrılarının geçtiği ve çalışmalara yeniden başladığı ifade edildi.

RIDVAN: HEDEFİM AVRUPA
BEŞİKTAŞ'IN 20 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, uzun vadede hedefinin Avrupa olduğunu söyledi. Rıdvan, "Kulübüme hem maddi hem de manevi destek verip ayrılmak istiyorum. Gencim, Avrupa'ya gidebilmek için sürekli olarak 11'de oynamalıyım" dedi. Şenol Güneş'in kendisi için çok değerli olduğunu da sözlerine ekledi.

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Vida 11’de, Alex&Necip kulübede
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