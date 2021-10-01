Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS ek tercih (ikinci yerleştirme sonuçları) sorgulama - öğrenme ekranı || 2021 YKS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı!
Giriş Tarihi: 1.10.2021 11:27 Son Güncelleme: 1.10.2021 11:28

YKS ek tercih (ikinci yerleştirme sonuçları) sorgulama - öğrenme ekranı || 2021 YKS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı!

YKS ek tercih ikinci yerleştirme sonuçları sorgulama - öğrenme ekranı || 2021 YKS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı!

Gelen son dakika haberine göre 2021 YKS ek tercih sonuçları erişime açıldı. Bilindiği üzere ikinci yerleştirme başvuruları 20-23 Eylül 2021 tarihleri aralığında alınmıştı. Üniversitelerin boş kontenjanlarına yönelik başvurulara ilişkin değerlendirmeler de bu kapsamda sona erdi. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptı Adaylar “YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

YKS ek tercih sonuçları gelen son dakika haberiyle açıklandı. İlk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar 20-23 Eylül tarihleri aralığında başvurularını tamamlamıştı. Az önce gelen açıklamada bu başvurulara ilişkin ikinci yerleştirmelerin tamamlandığı bildirildi. Hal böyleyken adaylar sonuçlarını ÖSYM ile YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğreniyor. İşte YKS ek tercih (ikinci yerleştirme) sonuçları ve detaylar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM Başkanı şu ifadeleri kullandı;

"20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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YKS ek tercih (ikinci yerleştirme sonuçları) sorgulama - öğrenme ekranı || 2021 YKS ek tercih sonuçları son dakika açıklandı!
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