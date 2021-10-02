Öğretmen ek atama için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül tarihinde alınmaya başladı. Başvuru işlemlerini henüz gerçekleştirmeyen öğretmen adayları 15 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman bitiyor diye araştırırken atama tarihleri belli oldu. MEB öğretmen ek ataması için nasıl ve nereden başvurulur? İşte MEB atama tarihleri ile başvuru yöntemleri.
MEB EK ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvuru süreci 8 Ekim'de sona erecek. Sözlü sınavlar 12-27 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Atama tercihleri ise 21-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
MEB bünyesinde istihdam edilecek öğretmen adayları başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapacak. Sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapan adaylar form doldurarak başvuruda bulunabilecek. Atama işleminde, 2020 ve 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları ile başvurular alınacak.
MEB EK ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK, SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB ek atama işlemleri, sözlü sınavların ardından atama tercihlerinin alınmasıyla birlikte gündeme gelecek. Atama takviminde belirtilene göre sonuçlar 31 Ocak'ta ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, ek atamalar ikinci dönem başlamadan tamamlanacak.
MEB EK ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
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