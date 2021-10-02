Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3600 ek göstergede son durum gelişmeleri: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman ve kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 2.10.2021 08:42 Son Güncelleme: 2.10.2021 08:42

3600 ek göstergede son durum gelişmeleri: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman ve kimlere verilecek?

3600 ek göstergede son durum gelişmeleri: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman ve kimlere verilecek?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge son durum merak ediliyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan ek gösterge açıklaması gelmişti. Konuyla ilgili olarak "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür." İfadesine yer verilirken 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, ne zaman ve kimlere verilecek? İşte tüm bilgiler…

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada konunu çözüme kavuşabilmesi adına atılacak adımlara ilişkin programın hazırlandığını duyurmuştu. Öte yandan Bakan Soylu'dan konuya yönelik açıklama gelmişti. Peki 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge nedir, ne zaman ve kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NE?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mesela bugün Sayın Kılıçdaroğlu birtakım ifadeler kullanmış. Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. Doğrudur. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ancak lafa burada girip, son yıllardaki başarılarıyla huzurumuzu, güvenimizi en üst seviyeye çıkartan Türk polis teşkilatını siyasetin içine çekmek, onu siyasetin bir aracı gibi göstermek Kılıçdaroğlu'na yakışmamıştır. Doğru bir yaklaşım değildir. "

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu durum sadece belirli meslek gruplarını kapsamaktadır ancak memur sendikaları bu ek göstergenin tüm kamu personeline uygulanmasını ve kapsamının genişletilmesini istemektedir. Ancak şuan 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır. Yalnızca bu meslek grupları ve bunlardan emekli olan vatandaşlar ek göstergeden faydalanabilir.

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3600 ek göstergede son durum gelişmeleri: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman ve kimlere verilecek?
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