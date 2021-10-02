Abdullah Avcı: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz!

Avcı, Kayserispor'un tek kenar ortasının gol olduğunu ve devreye 1-1 girdiklerini dile getirerek, "Oyunun içinde kaldığımız sürece Trabzonspor ismi ve kadro kalitesi oyunu çevirmeye çok müsaitti. Onun için penaltıdan gelen bir gol ve sonrasında kaçırdıklarımız var. Rakibin o bölümden sonra riskleri alarak direkt oyunlarla ve kenar ortalarla üzerimize gelmesinin büyük bir bölümünü karşıladık." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor olarak gelişmeye devam ettiklerini aktaran Avcı, "Bir seneye yakındır bu takımın başındayım. Duygusu ve ruhu çok güzel. İyi bir yoldayız. Taraftarımız bize enerjisini vermeye devam etsin.İyi şeyler yapıyoruz. 8 maçta 5 deplasman oynadık. 5 galibiyet, 3 beraberlik var. Oyun kalitemiz devam ediyor. Onun için desteğe devam etsinler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayserispor iyi bir takım. Onlara çıktıkları yolda başarılar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.