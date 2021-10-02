Abdullah Avcı’dan Ahmetcan Kaplan sürprizi! Trabzonspor’un Kayserispor 11’i...

Süper Lig'de 8. haftanın heyecanı yaşanıyor. Son 2 haftada önce Konyaspor ardından Alanyaspor'la berabere kalarak zirve yarışında yara alan Trabzonspor, Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Milli araya kazanarak moralli girmek isteyen bordo-mavililerin ilk 11'i netleşti.
Galatasaray'ı yenen, geçen hafta ise Giresunspor'la berabere kalan formda Kayserispor karşısında mutlak galibiyet isteyen Abdullah Avcı, kadroda sürpriz bir tercihe imza attı.
Avcı, ideale yakın 11'i ile sahaya çıkacak ancak savunmada değişikliğe gidecek.
Konyaspor maçında Hugo, Alanyaspor müsabakasında ise Hüseyin Türkmen kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
Savunmada sıkıntı yaşayan Karadeniz temsilcisinde stoper bölgesinde sakatlığı geçen Denswil'in oynaması bekleniyordu. Fakat Avcı sürpriz yaptı ve formayı genç Ahmetcan Kaplan'a verdi.
Deneyimli hoca, savunma göbeğinde Edgar'ın yanında Ahmetcan'ı oynatacak.
İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan, Peres, Edgar, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Cornelius.