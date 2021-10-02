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Giriş Tarihi: 2.10.2021

Adana Demir ezip geçiyor

Adana Demir ezip geçiyor
Teknik direktör Montello yönetiminde yükselişe geçen Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. İlk yarıda daha baskılı bir futbol ortaya koyan Mavi Şimşekler 42'de öne geçti. Yunus Akgün'ün sağdan ortasında, Veysel Sarı'nın ters kafa vuruşuyla topu önüne indiren Balotelli, topu ağlara göndendi: 1-0. 59'da Bünyamin skoru eşitledi. 79'da Vargas'ın ceza sahası dışından müthiş füzesinde kaleci Boffin çaresiz kaldı ve 3 puan Adana Demir'in oldu: 1-2. Balotelli 4. maçında 4. golünü atarken, Mavi Şimşekler puanını 12'ye çıkardı.

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Adana Demir ezip geçiyor
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