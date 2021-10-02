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Giriş Tarihi: 2.10.2021 10:02

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuçları için gözler ÖSYM’de!

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuçları için gözler ÖSYM’de!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ALES sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Eylül’de sona erdi. Şimdi ise gözler ALES sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtında çevrildi. ÖSYM, 2021 ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler…

ALES sonuçları ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. ÖSYM tarafından tek oturumda tamamlanan ALES 2 sınav sonuçları açıklanma tarihi merak ediliyor. Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılan sınavlara yüz binlerce vatandaş katılım sağlıyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuçları için gözler ÖSYM'de!

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ales sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM ALES 2 sınav sonuçları açıklanma tarihini duyurdu.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 2 sonuçları için gözler ÖSYM’de!
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