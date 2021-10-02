Alex Teixeria Sivasspor maçında oynayacak mı? Sergen Yalçın’dan motivasyon sözleri

Adana Demirspor'a karşı 3 farklı öne geçtiği maçta iki puanı sahada bırakan Beşiktaş, Altay'a da skoru koruyamayarak 2-1 mağlup olmuştu.

Son iki karşılaşmada 5 puanı çimlere gömen, Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a boyun eğen siyah-beyazlı ekip, bugün evinde oynayacağı Sivasspor maçını dönüm noktası olarak görüyor. Kartal, çıkışta olan rakibini yenerek kötü gidişine son vermeyi hedefliyor.

TAKIMDAKİ EKSİK SAYISI SEKİZE DÜŞTÜ

Kötü gidişatta üst üste gelen sakatlıkların etkisi büyük olurken, Vida, Necip ve Alex'in iyileşmesiyle Kartal'daki eksik sayısı 8'e düştü. Özellikle Vida'nın dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlılar, Hırvat stoperin forma giymediği 5 maçta kalesinde 11 gol gördü.

Sergen Yalçın'ın, Vida'yı ilk 11'de sahaya süreceği, Alex ve Necip'i ise yedek soyunduracağı öğrenildi.

ÖZ GÜVEN KAYBI YAŞAYANLARLA ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ

Öte yandan üst üste gelen kayıplar sonrası öz güven kaybı yaşayan oyuncularıyla görüşen deneyimli hocanın, "Kaliteniz ve yeteneğiniz olduğu için Beşiktaş formasını giyiyorsunuz. Bunun bilinciyle sahaya çıkın. Performansınızı yükseltme vaktiniz geldi de geçiyor. Toparlanıp, gerçek kimliğinizi gösterin" dediği kaydedildi.