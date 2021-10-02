Altın fiyatları canlı rakamlar 3 Ekim 2021 Pazar: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

3 Ekim Pazar gününe ilişkin altın fiyatları verileri merak ediliyor. Bugün gram altın 501 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 451 liradan işlem görmektedir. Ekonominin merkezinde yer almasından dolayı alış ve satış verileri araştırılırken "Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna da yanıt aranıyor. İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisi.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 451,35
SATIŞ: 468,81
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.287,00
SATIŞ: 3.342,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.314,00
SATIŞ: 3.364,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.196,89
SATIŞ: 3.258,73
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.626,00
SATIŞ: 1.648,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 813,00
SATIŞ: 824,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 501,30
SATIŞ: 501,42