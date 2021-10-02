AÖL sınavları ne zaman? MEB Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 AÖL sınav ve kayıt yenileme tarihleri

Ekim ayının ilk gününde AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri gündemde yer edindi. Bilindiği üzere sınava girecek adaylar kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İlk dönemde uygulanacak olan sınavların tarihleri açıklanan MEB takvimi ile 2021-2022 eğitim öğretim yılının başında duyurulmuştu. Peki AÖL sınavları ne zaman? MEB 2021 2022 AÖL sınav ve kayıt yenileme tarihleri
AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi son günlerde epey araştırılmaya başlandı. MEB Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL 1. dönem sınavları 4-5 Aralık günü gerçekleştirilecek.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak.
2021-2022 Eğitim yılı 1. Dönem sonu sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.
Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvuru tarihleri 06 Eylül 2021- 03 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Mazerete bağlı ilk kayıt başvuruları 04 Ekim, 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar.