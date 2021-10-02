Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2021 Açık Lise AÖL kayıtları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 3.10.2021 01:43

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2021 Açık Lise AÖL kayıtları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2021 Açık Lise AÖL kayıtları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?

AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, Açık Lise'de okuyan ve okuyacak olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Bu noktada, AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ne zaman bitiyor ve ücreti ne kadar sorularına yanıt aranmaya başlandı. AÖL kayıt tarihleri aralığında işlemlerini tamamlamayan adaylar, sınavlara katılım gösteremeyecek. Peki, 2021-2022 AÖL kayıt yenileme başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve kayıt başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ederken Milli Eğitim Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Buna göre, 6 Eylül'de başlayan AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. MEB'e bağlı Açıköğretim Lisesi'nde okuyan ve okumayı düşünen öğrenciler, belirtilen kayıt tarihleri aralığında AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, AÖL kayıtları ne zaman, hangi tarihte bitiyor? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar

2021-2022 AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI

Açıköğretim Lisesi 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzatıldı. Yapılan açıklamada şunlara yer verildi;

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıtlarını yapacak öğrenciler sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvuracaklar.

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AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2021 Açık Lise AÖL kayıtları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?
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