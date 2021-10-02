Ayağa kalkma zamanı

Kartal’da Vida, Necip ve Alex’in iyileşmesi moralleri yükseltirken, teknik direktör Sergen Yalçın talebelerine “Yeteneğiniz olduğu için bu formayı giyiyorsunuz. Gerçek kimliğinizi sahaya yansıtın” uyarısında bulundu
Adana Demirspor'a karşı 3 farklı öne geçtiği maçta iki puanı sahada bırakan Beşiktaş, Altay'a da skoru koruyamayarak 2-1 mağlup olmuştu. Son iki karşılaşmada5 puanı çimlere gömen, ŞampiyonlarLigi'nde de Ajax'a boyuneğen siyah-beyazlı ekip,bugün evinde oynayacağıSivasspor maçını dönümnoktası olarak görüyor. Kartal, çıkışta olan rakibini yenerek kötü gidişine son vermeyi hedefliyor.
TAKIMDAKİ EKSİK SAYISI SEKİZE DÜŞTÜ
Kötü gidişatta üst üste gelen sakatlıkların etkisi büyük olurken, Vida, Necipve Alex'in iyileşmesiyle Kartal'daki eksiksayısı 8'e düştü. Özellikle Vida'nın dönüşü teknik heyetin yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlılar, Hırvat stoperin forma giymediği 5 maçta kalesinde 11 gol gördü. Sergen Yalçın'ın, Vida'yı ilk 11'de sahaya süreceği, Alex ve Necip'iise yedek soyunduracağı öğrenildi.
ÖZ GÜVEN KAYBI YAŞAYANLARLA ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ
Öte yandan üst üste gelen kayıplar sonrası öz güven kaybı yaşayan oyuncularıyla görüşen deneyimli hocanın, "Kaliteniz ve yeteneğiniz olduğu için Beşiktaş formasını giyiyorsunuz. Bunun bilinciyle sahaya çıkın. Performansınızıyükseltme vaktiniz geldide geçiyor. Toparlanıp, gerçek kimliğinizi gösterin" dediği kaydedildi.