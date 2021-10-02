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Giriş Tarihi: 3.10.2021 00:32 Son Güncelleme: 3.10.2021 00:35

Ayça İdil Günel kimdir ve kaç yaşında? O Ses Türkiye Ayça İdil Günel nereli? İşte hayatı

Ayça İdil Günel kimdir ve kaç yaşında? O Ses Türkiye Ayça İdil Günel nereli? İşte hayatı

O Ses Türkiye programı yeni sezonu ile ekranlara geri döndü. İlk tur elemelerinde öne çıkan yarışmacılardan birisi de Ayça İdil Günel oldu. Bu doğrultuda, Ayça İdil Günel'in hayatı başta olmak üzere birçok bilgi de araştırılmaya başlandı. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Ayça İdil Günel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayça İdil Günel kimin takımına katıldı? İşte detaylar

O Ses Türkiye, yeni sezonu ile başladı. İlk tur elemelerinde öne çıkan yarışmacılardan birisi de Ayça İdil Günel oldu. Jüri üyelerini döndürmeyi başaran Ayça İdil Günel, şimdiden iddialı yarışmacılardan birisi olarak görülmeye başlandı. Bu doğrultuda, Ayça İdil Günel kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Ayça İdil Günel kimi seçti, kimin takımına katıldı? Ayça İdil Günel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar

AYÇA İDİL GÜNEL KİMDİR?

Ayça İdil Günel, 23 yaşında. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, doğma büyüme İstanbullu olduğunu söyledi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde matematik bölümünde okuyor.

Ayça İdil Günel, altıncı sınıfta iken öğretmeni tarafından keşfedildiğini ve bir yarışmaya katılıp birinci olduğunu söyledi. Bu olay ile birlikte müziğe ilgisi başlamış. Gitarla lisede tanışan yarışmacı, dans etmeyi, kitap okumayı ve edebiyatla ilgilenmeyi ve tiyatro yapmayı sevdiğini belirtti.

AYÇA İDİL GÜNEL KİMİ SEÇTİ?

Yaramızda Kalsın adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı için dönen jüri üyelerinden Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk oldu.

Bu iki jüri üyesinden Ayça İdil Günel'in tercihi Oğuzhan Koç oldu.

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Ayça İdil Günel kimdir ve kaç yaşında? O Ses Türkiye Ayça İdil Günel nereli? İşte hayatı
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