Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları ne kadar?
Giriş Tarihi: 2.10.2021 16:45

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Taşıt, konut, ihtiyaç gibi çeşitleriyle kredi çekmek isteyen vatandaşlar faiz oranlarını incelerken öte yandan faizlerde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayıp, kredi çekmek isteyen vatandaşlar, 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'den ilk eşini kızdıran sözler! İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara açtı ağzını yumdu gözünü!
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Son dakika: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
Son dakika haberi: Milyonlara vergi müjdesi! İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! Güncel 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları sorgula!
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021 2022 MEB Okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika duyurdu!
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA