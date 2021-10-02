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Giriş Tarihi: 2.10.2021 23:38 Son Güncelleme: 2.10.2021 23:50

Barcelona'ya bir darbe de Luis Suarez'den! Golden sonra Ronald Koeman'ın o sözlerini unutmadı...

Barcelona’ya bir darbe de Luis Suarez’den! Golden sonra Ronald Koeman’ın o sözlerini unutmadı...

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Atletico Madrid deplasmanına konuk olan Barcelona, eski golcüsü Luis Suarez'in yıldızlaştığı maçta sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Hollandalı teknik adamın geleceğinin her geçen gün tartışıldığı bir ortamda, İspanyol devi üst üste mağlubiyetlerine devam etti. Luis Suarez, Barcelona'ya attığı golün ardından Koeman'ın sezon başında kendisi için söylediklerini unutmadı ve gol sevincinde göndermede bulundu.

İspanya La Liga'da üst üste kötü sonuçlar almaya devam eden Barcelona, Atletico Madrid karşısında da yenilgiden kurtulamadı. Ronald Koeman'ın Barcelona'daki geleceğinin tartışıldığı dönemde, bir yenilgi daha alan İspanyol devinin nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu.

2020-2021 sezonunun başında Barcelona'nın teknik direktörlük koltuğuna oturan Ronald Koeman, ilk iş olarak Luis Suarez'i takımdan göndermişti.

Ronald Koeman, sezon başında Uruguaylı golcü oyuncuyu telefonla arayarak planları içinde olmadığını söylemişti.

Tecrübeli golcü, geçtiğimiz günlerde Ronald Koeman için; "Ronald Koeman beni hor gördü. 15 yaşında bir çocukmuşum gibi davrandı." ifadelerini kullanmıştı.

GOL SEVİNCİNDE O SÖZLERİ UNUTMADI

La Liga'nın 8. haftasında oynanan Atletico Madrid-Barcelona maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Luis Suarez, eski takımına karşı ilk kez gol atmış oldu.

Attığı golün ardından coşkulu bir şekilde sevinmeyen golcü oyuncu, Ronald Koeman'ın kendisini arayarak 'Barcelona'nın planları içinde olmadığını' söylemesini unutmadı.

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Barcelona'ya bir darbe de Luis Suarez'den! Golden sonra Ronald Koeman'ın o sözlerini unutmadı...
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