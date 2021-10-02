Barcelona’ya bir darbe de Luis Suarez’den! Golden sonra Ronald Koeman’ın o sözlerini unutmadı...

İspanya La Liga'da üst üste kötü sonuçlar almaya devam eden Barcelona, Atletico Madrid karşısında da yenilgiden kurtulamadı. Ronald Koeman'ın Barcelona'daki geleceğinin tartışıldığı dönemde, bir yenilgi daha alan İspanyol devinin nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu.
2020-2021 sezonunun başında Barcelona'nın teknik direktörlük koltuğuna oturan Ronald Koeman, ilk iş olarak Luis Suarez'i takımdan göndermişti.
Ronald Koeman, sezon başında Uruguaylı golcü oyuncuyu telefonla arayarak planları içinde olmadığını söylemişti.
Tecrübeli golcü, geçtiğimiz günlerde Ronald Koeman için; "Ronald Koeman beni hor gördü. 15 yaşında bir çocukmuşum gibi davrandı." ifadelerini kullanmıştı.
GOL SEVİNCİNDE O SÖZLERİ UNUTMADI
La Liga'nın 8. haftasında oynanan Atletico Madrid-Barcelona maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Luis Suarez, eski takımına karşı ilk kez gol atmış oldu.
Attığı golün ardından coşkulu bir şekilde sevinmeyen golcü oyuncu, Ronald Koeman'ın kendisini arayarak 'Barcelona'nın planları içinde olmadığını' söylemesini unutmadı.