Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir'de Aykut Kocaman sonrası en güçlü aday Emre Belözoğlu
Giriş Tarihi: 2.10.2021 10:24 Son Güncelleme: 2.10.2021 10:24

Başakşehir'de Aykut Kocaman sonrası en güçlü aday Emre Belözoğlu

İHA
Başakşehir’de Aykut Kocaman sonrası en güçlü aday Emre Belözoğlu

Süper Lig'de zor günler yaşayan Başakşehir, dün de Fatih Karagümrük karşısında umduğunu bulamadı. Fatih Karagümrük'e 3-1 kaybeden turuncu-lacivertli takım, geride kalan 8 haftada 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu. Müsabakanın ardından Aykut Kocaman istifa edeceğini ifade etti. İstanbul temsilcisinde Kocaman'ın yerine gelecek en güçlü adayın Emre Belözoğlu olduğu belirtiliyor.

Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

Turuncu-lacivertli yönetimin Kocaman'ın istifasını kabul etmesinin ardından takımın yeni teknik patronunun Emre Belözoğlu olması bekleniyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Aykut Kocaman, müsabakanın ardından kötü gidişattan dolayı yönetime istifasını sunacağını açıkladı.

Geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Başakşehir'de ayrılığın kesinleşmesinin ardından ise teknik direktörlük koltuğuna oturacak yeni isim yüksel ihtimalle Emre Belözoğlu olacak.

Medipol Başakşehir'de 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında top koşturan Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor.

Emre Belözoğlu'nun Başkan Göksel Gümüşdağ ile arasının iyi olması ve kulübün iç dinamiklerini yakından tanıması da bu karardaki önemli etkenlerden.

Ayrıca turuncu-lacivertli taraftarlar da 41 yaşındaki teknik adamın takımın başına getirilmesi için daha önce yönetime çağrıda bulunmuştu.



Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Emre Belözoğlu da sarı-lacivertli formayı giyiyordu. Belözoğlu, Kocaman'ın yerine teknik direktör olarak Başakşehir'in başına geçmeye hazırlanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! Güncel 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları sorgula!
Son dakika haberi: Milyonlara vergi müjdesi! İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede!
Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika duyurdu! 2021 2022 Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? Okullar kapanır mı?
Son dakika: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir'de Aykut Kocaman sonrası en güçlü aday Emre Belözoğlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA