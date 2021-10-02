Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi Alımı başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 2.10.2021 08:51 Son Güncelleme: 2.10.2021 08:52

Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi Alımı başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?

Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi Alımı başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?

Eylül ayının son günlerinde binlerce vatandaş bekçi alımı başvuruları ile ilgili sorgulamalarına başladı. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı’na 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. EGM ve PA duyurularını yakından takip edenler en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartıyla bekçi olmak istiyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte alıma ilişkin esaslar ve başvuru şartları merak ediliyor. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 Jandarma Bekçi Alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte yanıtı…

Bekçi alımı ile ilgili son gelişmeler binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Bekçilik kadrosunda görev almak isteyen adaylar ilgili ilanın yayınlanmasını beklemeye başladı. Son olarak 10 bin Jandarma bekçi alımı yapılacağı da duyurulunca gözler EGM ve PA'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, bekçi alımı ilanının ekim ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor. İlanın yayınlanması ile birlikte başvuru tarihi ve şartlar belli olacak. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 Jandarma Bekçi Alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı ile ilgili son duyurular EGM ve PA adresinde yer alıyor. Henüz bekçi alımı başvurularına ilişkin tarih bilgisi gelmezken detaylı bilgi gelince haberimizdeki yerini alacaktır…

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? EGM PA 2021 Jandarma Bekçi Alımı başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları neler?
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