Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Altay'a karşı 2-1 mağlup olan Beşiktaş Sivasspor karşısında galip gelerek çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş'ta hala çok sayıda sakat bulunurken, Vida, Alex Teixeira ve Necip Uysal bu maçın kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş Sivasspor maçı yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11'ler