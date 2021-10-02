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Giriş Tarihi: 2.10.2021 14:55

Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig’de 8. Hafta heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla birlikte devam edecek. Liderliği geçtiğimiz hafta Altay yenilgisinin ardından Fenerbahçe’ye kaptıran Beşiktaş, Sivasspor karşısında galip gelip çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş’ta sakatlıkların durumu can sıkmaya devam ederken, Vida, Alex Teixeira ve Necip Uysal bu maçın kadrosuna dahil edildi. Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala Beşiktaş Sivasspor maçı yayın kanalı ve saati belli oldu. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Altay'a karşı 2-1 mağlup olan Beşiktaş Sivasspor karşısında galip gelerek çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş'ta hala çok sayıda sakat bulunurken, Vida, Alex Teixeira ve Necip Uysal bu maçın kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş Sivasspor maçı yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 2 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Michy Batshuayi.

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Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Sivasspor saat kaçta, ne zaman? İşte muhtemel 11’ler
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