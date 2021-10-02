Son dakika: Beşiktaş’ın Sivasspor maçı ilk 11’i belli oldu...

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR

Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi. Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.