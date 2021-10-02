Son dakika: Beşiktaş’ın Sivasspor maçı ilk 11’i belli oldu...

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın konuk edeceği Demir Grup Sivasspor ile 31. kez karşılaşacak. Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Ligde geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 11. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek puan cetvelinde 4. sırada bulunuyor.
Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi
SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Felix, Pedro, Max Gradel, Kayode.
31. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR
Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi. Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. 2019-2020 ve 2018-2019'da Vodafone Park'taki iki maçta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, geçen sezonki mücadeleyi ise 3-0 kazanmayı başardı.
BİR MAÇ GOLSÜZ TAMAMLANDI
Taraflar arasındaki 29 lig maçının 28'i gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.