Vatandaşların devlet kurumlarındaki tüm kayıtlarına erişebildiği e-Devlet Kapısı yeni bir hizmetle gündeme geliyor. "Çalışma Hayatım" adı verilen bu yeni hizmet, iş arayanların, çalışanların ve emeklilerin iş hayatına ilişkin tüm kayıtlarına erişim imkanı sağlıyor. Pek çok kuruma ilişkin verilerle hazırlanan bu hizmet, E-Devlet Çalışma Hayatım nedir, ne işe yarar sorusuyla gündeme geliyor. Çalışma Hayatım hizmeti ile hangi bilgilere ulaşılır? İşte merak edilenlerin yanıtı.

ÇALIŞMA HAYATIM HİZMETİ NE İŞE YARAR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Araçlarım" bütünleşik hizmeti sonrasında "Çalışma Hayatım" adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışmasının başlatıldığını söyledi. Bu hizmetle geçmiş hizmet dökümüne, sigorta primlerine ve emeklilik için kalan gün sayısı gibi bilgilere ulaşılabiliyor.