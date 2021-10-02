Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile milyonlarca aday üniversitelere kayıt oldu. İlk yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlara ek yerleştirmeler tamamlanırken, ikinci tercihlerle kayıt hakkı kazanan adaylar ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Üniversitelerde eğitim faaliyetleri yüz yüze olarak başlarken ek kayıt tarihleri de duyuruldu. YKS ek tercih ve yerleştirme üniversite kayıt tarihleri haberimizde.
EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM takvimine göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
HALİS AYGÜN DUYURDU
Twitter hesabından açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, kayıt sürecinin detaylarını "2021-YKS ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak." sözleriyle paylaştı.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
Üniversite adayları, ek tercihler ile yerleştikleri kurumlara bizzat başvuruda bulunacak. Başvuru esnasında adaylardan istenen belgelerin kuruma bildirilmesi gerekecek. Kayıt için gerekli belgeler şu şekilde:
-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır.
-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.
-Nüfus cüzdan fotokopisi.
-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)
-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)
-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)