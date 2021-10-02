Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile milyonlarca aday üniversitelere kayıt oldu. İlk yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlara ek yerleştirmeler tamamlanırken, ikinci tercihlerle kayıt hakkı kazanan adaylar ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak ve bitecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Üniversitelerde eğitim faaliyetleri yüz yüze olarak başlarken ek kayıt tarihleri de duyuruldu. YKS ek tercih ve yerleştirme üniversite kayıt tarihleri haberimizde.

EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.