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Giriş Tarihi: 2.10.2021 11:05 Son Güncelleme: 2.10.2021 11:27

Galatasaray lig sonuncusu Rizespor'a konuk olacak

AA
Galatasaray lig sonuncusu Rizespor’a konuk olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, lige dönüyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra cezalı Marcao da Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

41. RANDEVU!

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 40 lig maçından 26'sını Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 92 golüne, yeşil-mavililer 41 golle karşılık verebildi.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 21. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 12, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.

Rize'de Galatasaray'ın 43 golüne, Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 40 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 40 maçın 37'sinde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.

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Galatasaray lig sonuncusu Rizespor'a konuk olacak
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