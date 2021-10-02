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Giriş Tarihi: 2.10.2021

Geri dön Marcao

UĞUR ÇEM
Geri dön Marcao

G.Saray, Brezilyalı oyuncunun forma giydiği iki Avrupa maçında da forvetlere göz açtırmadı

G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, Marcao'nun cezasının bitmesini dört gözle bekliyor. Bu sezon ligde Brezilyalı stoperin oynadığı Giresun maçında Aslan gol yemezken, sonrasında başlayan Avrupa Ligi mücadelesinde Lazio ve Marsilya karşısında Marcao-Nelsson ikilisi rakip forvetlere göz açtırmadı. Marcao'nun ligde forma giyemediği Hatay (1), Kasımpaşa (2), Trabzon (2), Alanya (1), Kayseri (3), Göztepe (1) karşısında kalesinde gol gören sarı-kırmızlılar, Brezilyalı oyuncunun kalan 2 maçlık cezasının da bitmesi için gün sayıyor. Marcao, Avrupa Ligi'ndeki iki maçında 121 pasın 107'sini isabetli kullanarak %86'lık başarıya ulaştı. İki karşılaşmada toplamda 11 ikili mücadeleden galip çıkan isimdi.

SACHA BOEY RİZE'DE RİSKE EDİLMEYECEK
Galatasaray'da sakatlığını atlatıp Marsilya deplasmanında sahaya dönen Sacha Boey, oyunu ikinci yarıda bırakmıştı. Bir pozisyon sonrasında daha önce sorun yaşadığı sol arka baldırında yine ağrı hisseden Fransız oyuncu, yerini Yedlin'e bırakmıştı. Yarınki Rizespor maçında da riske edilmeyecek olan 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 7 maçta forma giyerken, 1 kez ağları buldu. Boey'un sağlık heyeti kontrolünde tedavisi başladı.

NUR GERMEN'İ KAYBETTİK
Türk basketbolunun efsane isimlerinden Nur Germen 73 yaşında yaşamını yitirdi. Germen, antrenörlük kariyerinde 1984-85 sezonunda başına geçtiği Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı 15 yıl aranın ardından şampiyonluğa taşımıştı. Basketbolculuk kariyerinde TED Kolejliler, Galatasaray, Muhafızgücü, TOFAŞ ve Yenişehir formaları giyen Germen, A Milli Takımı da çalıştırmıştı.

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