Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kredi faiz oranları 2021 güncel listesi: (Taşıt-ihtiyaç-konut) Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları düşer mi?
Giriş Tarihi: 2.10.2021 07:20 Son Güncelleme: 2.10.2021 07:20

Kredi faiz oranları 2021 güncel listesi: (Taşıt-ihtiyaç-konut) Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları düşer mi?

Kredi faiz oranları 2021 güncel listesi: Taşıt-ihtiyaç-konut Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları düşer mi?

Gün içerisinde birçok kez vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda banka kredi faiz oranları araştırmasına çıkıyor. Müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalar çeşitli kampanyalar sunuyor. Özellikle düşük faiz ve uzun vadeli krediler dikkatleri üzerine çekerken öte yandan “Banka (Taşıt, konut, ihtiyaç) kredi faiz oranları düştü mü, düşecek mi?” gibi sorular yanıt arıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları binlerce kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Taşıt, konut, ihtiyaç gibi çeşitleriyle kredi çekmek isteyen vatandaşlar faiz oranlarını incelerken öte yandan faizlerde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Temmuz ayıyla beraber faizlerde bir yükseliş hareketi gözlemlenmişti. İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları güncel listesi...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede!
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları yayınlandı
Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?
Mehmet Ali Erbil’in ‘üç ay aşk yaşadık’ iddialarına Emel Sayın’dan yanıt! Emel Sayın aşk iddiasına ne yanıt verdi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi faiz oranları 2021 güncel listesi: (Taşıt-ihtiyaç-konut) Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları düşer mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA