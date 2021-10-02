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Giriş Tarihi: 2.10.2021 23:40 Son Güncelleme: 2.10.2021 23:41

Hadise O Ses Türkiye'de neden yok ve geri dönecek mi? Hadise O Ses Türkiye'den neden ayrıldı?

Hadise O Ses Türkiye’de neden yok ve geri dönecek mi? Hadise O Ses Türkiye’den neden ayrıldı?

TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışması, yeni sezonu ile geri döndü. Yarışmanın jüri üyeleri arasında bu yıl Hadise yer almıyor. Bu noktada, Hadise O Ses Türkiye'den neden ayrıldı sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, Hadise O Ses Türkiye'de neden yok, geri dönecek mi konusuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Hadise O Ses Türkiye'den neden ayrıldı? İşte, Acun Ilıcalı'nın Hadise ile ilgili yaptığı o açıklama

O Ses Türkiye yarışma programı, yeni sezonu ile ekranlara geri döndü. Programın jüri üyeleri arasında bu sene Hadise yer almıyor. Hadise O Ses Türkiye'den neden ayrıldı sorusu da, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Programın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, Hadise O Ses Türkiye'de neden yok, geri dönecek mi konusuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Acun Ilıcalı'nın açıklamasıyla, Hadise O Ses Türkiye'den neden ayrıldı konusu netlik kazandı! İşte, o açıklama

HADİSE O SES TÜRKİYE'DE NEDEN YOK?

Acun Ilıcalı, Hadise'nin jüri üyesi olmamasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı...

"O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı. Biz onu Hülya'da denedik çünkü. O Ses Türkiye'de de Hülya vardı. Yetenek Sizsiniz'de de... Biz mutlu olmadık. O yüzden Hadise 'O Ses Rap'te." İfadelerini kullanmıştı.

O Ses Türkiye jüri üyesinin eğlenceli bir karakter olmasına önem verdiklerini belirten Ilıcalı, "O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor. Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum. Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum." Açıklamasında bulunmuştu.

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Hadise O Ses Türkiye'de neden yok ve geri dönecek mi? Hadise O Ses Türkiye'den neden ayrıldı?
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