Hadise O Ses Türkiye’de neden yok ve geri dönecek mi? Hadise O Ses Türkiye’den neden ayrıldı?

HADİSE O SES TÜRKİYE'DE NEDEN YOK?

Acun Ilıcalı, Hadise'nin jüri üyesi olmamasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı...

"O Ses Rap'te Hadise. Mero ile anlaştık mutluyuz, Murda ile anlaşıyoruz çok mutluyuz. Kadın yok. Hadise'ye sen olur musun dedim? 'Nasıl olacak' dedi. İkisi aynı anda olmazdı. Biz onu Hülya'da denedik çünkü. O Ses Türkiye'de de Hülya vardı. Yetenek Sizsiniz'de de... Biz mutlu olmadık. O yüzden Hadise 'O Ses Rap'te." İfadelerini kullanmıştı.