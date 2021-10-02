Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2021 Kasım'da İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 2.10.2021 07:04 Son Güncelleme: 2.10.2021 07:04

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2021 Kasım'da İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2021 Kasım’da İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?

Her sene olduğu gibi sömestr ve yaz tatilinin dışında Kasım ve Nisan aylarında ara tatil uygulaması devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tüm bu tarihlere yer verdiği 2021-2022 takvimini geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte “İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihi gibi tüm detaylar ve MEB 2021-2022 takvimi gibi tüm detaylar...

Kasım ara tatili için geri sayım başladı. MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin olarak yayımladığı takvimde tüm bu detaylara yer vermişti. "İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İlk kez 2 sene önce alınan kararla beraber okullarda uygulanmaya başlanan ara tatil bu yıl da yapılacak. Öğrenciler, 9 gün sürecek eğitim arasında eksikliklerini tamamlama fırsatı elde edecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

6 Eylül'de başlayan 1. Dönem 24 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili (sömestr), 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takvimi şu şekilde:

MEB ÖZER AÇIKLADI - OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Hem Mahmut Özer hem de Fahrettin Koca okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Her iki Bakan da yaptığı açıklamalarda okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair bir noktaya dikkat çekti. Bakanlar, okulların kapanmasının söz konusu olmayacağını, eğitim öğretimin bu yıl yüz yüze sürdürüleceğini vurguladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan zehir zemberek sözler: Babalık görevini evliliklerinde de yapmadı!
Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede!
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları yayınlandı
Son dakika: Küstah 'İstanbul' sözleri sonrası ortaya çıktı! Marinakis meğer 2015 yılında...
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?
Mehmet Ali Erbil’in ‘üç ay aşk yaşadık’ iddialarına Emel Sayın’dan yanıt! Emel Sayın aşk iddiasına ne yanıt verdi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2021 Kasım'da İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA