Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? 2021 Kasım’da İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?

Kasım ara tatili için geri sayım başladı. MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin olarak yayımladığı takvimde tüm bu detaylara yer vermişti. "İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İlk kez 2 sene önce alınan kararla beraber okullarda uygulanmaya başlanan ara tatil bu yıl da yapılacak. Öğrenciler, 9 gün sürecek eğitim arasında eksikliklerini tamamlama fırsatı elde edecek.
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
6 Eylül'de başlayan 1. Dönem 24 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili (sömestr), 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
MEB ÖZER AÇIKLADI - OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?
Hem Mahmut Özer hem de Fahrettin Koca okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Her iki Bakan da yaptığı açıklamalarda okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair bir noktaya dikkat çekti. Bakanlar, okulların kapanmasının söz konusu olmayacağını, eğitim öğretimin bu yıl yüz yüze sürdürüleceğini vurguladı.