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Giriş Tarihi: 2.10.2021 23:57

Kadir Doğukan Kurt kimdir ve kaç yaşında? O Ses Türkiye Kadir Doğukan Kurt nereli? İşte hayatı

Kadir Doğukan Kurt kimdir ve kaç yaşında? O Ses Türkiye Kadir Doğukan Kurt nereli? İşte hayatı

O Ses Türkiye programı yeni sezonu ile ekranlara geri döndü. İlk tur elemelerinde öne çıkan yarışmacılardan birisi de Kadir Doğukan Kurt oldu. Bu doğrultuda, Kadir Doğukan Kurt'un hayatı başta olmak üzere birçok bilgi de araştırılmaya başlandı. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Kadir Doğukan Kurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kadir Doğuna Kurt kimin takımına katıldı? İşte detaylar

O Ses Türkiye, yeni sezonu ile başladı. İlk tur elemelerinde öne çıkan yarışmacılardan birisi de Kadir Doğukan Kurt oldu. Jüri üyelerini döndürmeyi başaran Kadir Doğukan Kurt, şimdiden iddialı yarışmacılardan birisi olarak görülmeye başlandı. Bu doğrultuda, Kadir Doğukan Kurt kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Kadir Doğukan Kurt kimi seçti, kimin takımına katıldı? Kadir Doğukan Kurt kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar

KADİR DOĞUKAN KURT KİMDİR?

Kadir Doğukan Kurt, 21 yaşında. Sinema ve Televizyon bölümünde okuyan yarışmacı, aslen Gaziantepli. Şu an mekanlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Kadir Doğukan Kurt, İstanbul'da yaşıyor.

15 yaşında iken İstanbul'a bir basketbol takımı tarafından transfer edilince gelmiş. Fakat sakatlık nedeniyle basketbolu bırakmak zorunda kalmış ve müzikle tanışması da bu şekilde olmuş. Müzik sınıfında kendi başına şarkı söylerken öğretmeni tarafından lise programlarına çıkması istenmiş.

KADİR DOĞUKAN KURT KİMİ SEÇTİ?

Beggin adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı için dönen jüri üyelerinden Kadir Doğukan Kurt'un tercihi Beyazıt Öztürk oldu.

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Kadir Doğukan Kurt kimdir ve kaç yaşında? O Ses Türkiye Kadir Doğukan Kurt nereli? İşte hayatı
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