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Giriş Tarihi: 2.10.2021 11:22

Kaptan Gökhan Gönül Galatasaray'a karşı yok! Loric Remy...

AA
Kaptan Gökhan Gönül Galatasaray’a karşı yok! Loric Remy...

Çaykur Rizespor ile Galatasaray yarın akşam Rize'de kozlarını paylaşacak. Rizespor'da kaptan Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca Ronaldo Mendes, Baiano da sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Remy'nin durumu maç saatinde belli olacak.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'da eksikler can sıkıyor. Ali Palabıyık'ın yöneteceği maçta Rizespor kaptanı Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 7 maç sonunda galibiyet elde edemeyerek 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan yeşil-mavililer, 1 puanla son sırada bulunuyor.

Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Monzango, Ronaldo Mendes, Baiano ve Gökhan Gönül kadroda yer alamayacak. Cemali Sertel, Remy ve Yasin Pehlivan'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavili takım hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayıp, maç saatini bekleyecek.

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Kaptan Gökhan Gönül Galatasaray'a karşı yok! Loric Remy...
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