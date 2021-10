Kırmızı çizgi aşıldı

Bu hafta Avrupa'datoplamda sadece bir beraberlik alırken,gerçekleşti. F.Bahçe, takipçimiz Yunanistan takımıboyun eğdi. Bir an önce toparlanamazsak 2022-23 sezonundan itibaren kontenjanımızŞampiyonumuz ön eleme oynayacak, Avrupa Ligi'ne isegönderemeyeceğiz.UEFA sıralamasında bu hafta en kötü senaryo gerçekleşti ve sıralamada bizim için çok kritik olan maçta Ajax 'a mağlup olurken G.Saray, Marsilya 'dan 1 puan çıkarıp bu hafta az da olsa katkı yapan tek ekip oldu. F.Bahçe'nin evinde Atina ekibine boyun ağerken bir diğer Yunan ekibi PAOK'un, Bratislava ile berabere kalmasıylapuana ulaştı ve geçtiğimiz hafta 18. sıradaki ülkemizi geride bıraktı. Türkiye ise G.Saray'ın beraberliği ile birlikte20. sıradaki Norveç ise 23.250 puanla ensemizde bulunuyor.Türkiye bir bir basamaklardan düşerken en kritik çizgi de aşılmış durumda. 18 takımın dışına çıkarak 2023-24 sezonunda bizi bir hayli etkileyecek noktaya geldik. Sezon sonuna kadar 18. basamak ve ilerisine gidemezsekLig şampiyonumuz 1. ön elemeden Devler Ligi elemelerine başlayarak gruplara kalmak için imkânsızın peşinden koşacak. Bunun yanı sıra Avrupa Ligi'ne takım gönderme hakkımız da kalmayacak.Hafta içinde 3 Avrupa maçı oynadık. Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olurken, Galatasaray berabere kaldı. Ne yazık ki gol bile atamadık.Fakat 3 maçta da enteresan şeyler oldu. Bunlara bir dikkat çekelim:Ajax-Beşiktaş maçının Fransız hakemi Benoit Bastien, Beşiktaş'ın Kenan Karaman'la kazandığı nizami golü faul gerekçesiyle iptal etti. Yetmedi, Bastien tüm takdir haklarını Hollanda temsilcisinden yana kullandı. Adam ısrarla bizim maçlarımıza veriliyor.Her yerde gol sayılacak bir golü iptal ediyor.Özellikle mi yapıyor UEFA bilmiyoruz! Ama iyi niyet olmadığı bir gerçek.Marsilya-Galatasaray karşılaşmasında her tahrik yapıldı.Fransız polisi izledi. Stada ses bombası dahil her şey girmişti.Polis, yetkisini bizden yana kullandı gaz bombaları ile. Fransa'daki Türk düşmanlığının tavan yaptığını herkes biliyor da Fransa polisi bilmiyor mu? Yan yana seyircileri koymuşlar. Şimdi UEFA faturayı nasıl kesecek! Normal disiplin şartları uygulansa 5-6 maç kapanır o stat.Her zaman yaptığı gibi… Yetmedi Marsilya Başkanı Pablo Longoria, maç sonunda sahaya girip hakem kovaladı. Medeniyeti hâlâ Avrupa'da arayanlar var mı? Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in Fenerbahçe maçının ardından söyledikleriyle ömür boyu men cezası alması gerekir normalde. Alır mı? O da zor. Bir uyarı ya da birkaç gün hak mahrumiyeti cezası gelir.Ne diyor adam, "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum!" Sen bu hayallerle yaşamaya devam et. Bu açıklamanın hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da anında aksiyon alarak hak ettiği yanıtı kulüp ve Türkiye'yi temsil eden bir başkan olarak vermeliydiŞu 3 maçta yaşanan şeyler bu kadar tesadüf olamaz. Başta Kulüpler Birliği olmak üzere TFF konuyla ilgili bir eylem planı yapıp UEFA'ya yaptırım için her baskıyı yapmalıdır. Hem resmi hem de sözlü olarak... Burada özellikle TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'ya görev düşmektedir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin her taraftan markaja alınmalıdır bu skandalların üstünü kapatmaması için.Bu maç hangi şart ve koşullarda oynanacak! UEFA, neler yapacak? Tüm bunlar sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Daha önümüzde çok Avrupa ve milli maçlar var. Gereken aksiyon alınmazsa başımızı sonra taşlara vururuz.