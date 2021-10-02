Kırmızı çizgi aşıldı

Türk takımları, Avrupa’da kaybetmeye devam ettikçe tehlike daha da büyüyor
Bu hafta Avrupa'da 3 takımımız toplamda sadece bir beraberlik alırken, en kötü senaryo gerçekleşti. F.Bahçe, takipçimiz Yunanistan takımı Olympiakos'a boyun eğdi. Bir an önce toparlanamazsak 2022-23 sezonundan itibaren kontenjanımız 4'e düşecek. Şampiyonumuz ön eleme oynayacak, Avrupa Ligi'ne ise hiç takım gönderemeyeceğiz.
SADECE G.SARAY PUAN ALDI, 18. SIRAYI KAPTIRDIK
UEFA sıralamasında bu hafta en kötü senaryo gerçekleşti ve sıralamada bizim için çok kritik olan maçta F.Bahçe, Olympiakos'a yenilinceYunanistan'ın da gerisine düştük. Beşiktaş, Ajax'a mağlup olurken G.Saray, Marsilya'dan 1 puan çıkarıp bu hafta az da olsa katkı yapan tek ekip oldu. F.Bahçe'nin evinde Atina ekibine boyun ağerken bir diğer Yunan ekibi PAOK'un, Bratislava ile berabere kalmasıyla Yunanistan, 24.200 puana ulaştı ve geçtiğimiz hafta 18. sıradaki ülkemizi geride bıraktı. Türkiye ise G.Saray'ın beraberliği ile birlikte 23 bin 700 puandan 23.900'a ulaşabildive 19. sıraya geriledi. 20. sıradaki Norveç ise 23.250 puanla ensemizde bulunuyor.
3 TAKIM ANCAK KONFERANS LIGI'NE GİDECEK
Türkiye bir bir basamaklardan düşerken en kritik çizgi de aşılmış durumda. 18 takımın dışına çıkarak 2023-24 sezonunda bizi bir hayli etkileyecek noktaya geldik. Sezon sonuna kadar 18. basamak ve ilerisine gidemezsek 2023-24'ten itibarenAvrupa kontenjanımız beşten dördedüşecek. Lig şampiyonumuz 1. ön elemeden Devler Ligi elemelerine başlayarak gruplara kalmak için imkânsızın peşinden koşacak. Bunun yanı sıra Avrupa Ligi'ne takım gönderme hakkımız da kalmayacak. Türkiye Kupasışampiyonu, lig ikincisi ve üçüncüsüKonferans Ligi'nde olacak.
YORUM ANALİZ
Murat ÖZBOSTAN TEHLİKE BÜYÜK! UEFA ACİLEN MARKAJA ALINMALI
Hafta içinde 3 Avrupa maçı oynadık. Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olurken, Galatasaray berabere kaldı. Ne yazık ki gol bile atamadık. Ülkemizi Avrupa'datemsil eden takımlardandaha fazla puanlar bekledikama olmadı. Fakat 3 maçta da enteresan şeyler oldu. Bunlara bir dikkat çekelim:
HAKEM FRANSIZ İSE; EYVAH EYVAH!
Ajax-Beşiktaş maçının Fransız hakemi Benoit Bastien, Beşiktaş'ın Kenan Karaman'la kazandığı nizami golü faul gerekçesiyle iptal etti. Yetmedi, Bastien tüm takdir haklarını Hollanda temsilcisinden yana kullandı. Adam ısrarla bizim maçlarımıza veriliyor. Bir de Fransız ya;bize kafadan takıkzaten. Her yerde gol sayılacak bir golü iptal ediyor. Yüzde 100 kötüniyetli. Özellikle mi yapıyor UEFA bilmiyoruz! Ama iyi niyet olmadığı bir gerçek.
AVRUPA'NIN MEDENİ YÜZÜ BUYSA...
Marsilya-Galatasaray karşılaşmasında her tahrik yapıldı. Daha maçbaşlamadan seyircilerimiztacize uğradı.Düşman ülkelerin veterör örgütünün bayraklarıaçıldı. Fransız polisi izledi. Stada ses bombası dahil her şey girmişti. Savaş çıkaracak kadarmalzeme vardı. Polis, yetkisini bizden yana kullandı gaz bombaları ile. Fransa'daki Türk düşmanlığının tavan yaptığını herkes biliyor da Fransa polisi bilmiyor mu? Yan yana seyircileri koymuşlar. Şimdi UEFA faturayı nasıl kesecek! Normal disiplin şartları uygulansa 5-6 maç kapanır o stat. Ama yapmazlar.Biraz para cezası biraz dabize denge yapar UEFA! Her zaman yaptığı gibi… Yetmedi Marsilya Başkanı Pablo Longoria, maç sonunda sahaya girip hakem kovaladı. Medeniyeti hâlâ Avrupa'da arayanlar var mı?
ALİ KOÇ ANINDA CEVAP VERMELİYDİ Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in Fenerbahçe maçının ardından söyledikleriyle ömür boyu men cezası alması gerekir normalde. Alır mı? O da zor. Bir uyarı ya da birkaç gün hak mahrumiyeti cezası gelir. Hazımsızlık, terbiyesizlik,aşağılık, ahmaklık,provokasyon hepsi var. Ne diyor adam, "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum!" Sen bu hayallerle yaşamaya devam et. Bu açıklamanın hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da anında aksiyon alarak hak ettiği yanıtı kulüp ve Türkiye'yi temsil eden bir başkan olarak vermeliydi.Niye yanıt verilmedi? TFFde sosyal medya hesaplarındanyanıt verebilirdi.
NE YAPMALIYIZ?
Şu 3 maçta yaşanan şeyler bu kadar tesadüf olamaz. Başta Kulüpler Birliği olmak üzere TFF konuyla ilgili bir eylem planı yapıp UEFA'ya yaptırım için her baskıyı yapmalıdır. Hem resmi hem de sözlü olarak... Burada özellikle TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'ya görev düşmektedir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin her taraftan markaja alınmalıdır bu skandalların üstünü kapatmaması için. Bu milli bir olaydır.Fenerbahçe, Yunanistan'amaça gidecek. Takımımızıngüvenliği nasıl sağlanacak? Bu maç hangi şart ve koşullarda oynanacak! UEFA, neler yapacak? Tüm bunlar sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Daha önümüzde çok Avrupa ve milli maçlar var. Gereken aksiyon alınmazsa başımızı sonra taşlara vururuz.