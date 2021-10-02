Kırmızı Oda Rezzan ne hastası? Kırmızı Oda Rezzan’ın hastalığı psikoz nedir? Psikoz ne anlama gelir ve tedavisi var mı?

Çeşitli psikolojik rahatsızlıklara sahip danışanların hikayelerini işleyen Kırmızı Oda dizisi, dikkat çekici senaryo ve gerçek hayata dayanan konusuyla izleyicinin gündeminde yer alıyor. Yeni sezon karakterlerinden Rezzan'ın hastalığı psikoz nedir, ne anlama gelir, tedavisi var mı gibi sorular izleyici tarafından cevap arananlar arasında bulunuyor. Doktor Hanım'ın misafirlerinden Rezzan ne hastası? İşte hastalığına ilişkin detaylar.
KIRMIZI ODA REZZAN'IN HASTALIĞI NE?
Seslere karşı takıntılı olan, içindeki sesin onunla konuştuğunu iddia eden, ani hareketlere büyük tepki gösteren Rezzan cinlerin kendisini kontrol ettiğine inanıyor. Ağır ataklar geçiren Rezzan'ın psikoz evresinde olduğu ortaya çıktı. İş yerindeki Cafer'in kendi peşinde olduğunu iddia eden Rezzan, sürekli farklı sesler duyuyor ve halüsinasyonlar görüyor.
REZZAN'IN HİKAYESİ NE?
Madalyonun İçi isimli kitaptan uyarlanan dizide Rezzan'ın hikayesinin "Cinini Çıkardım" bölümünden uyarlandığı tahmin ediliyor. Kitaptaki bu bölüme göre, Rezzan'ın hastalığında büyük pay annesine ait. Annesi de şizofreni hastası olan Rezzan'ın bir ablası var, ancak henüz dizide yer almayan ablası, kitapta annesinin baskılarına dayanamayarak intihar ediyor.
PSİKOZ NEDİR?
Psikoz hastalığı, beynin bilgileri işleme sürecini etkileyen bir hastalıktır. Psikoz, bireyin gerçeklikten kopmasına ve iletişimi kaybetmesine neden olur. Psikoz yaşayan bireyler gerçek olmayan şeylere inanır. Ayrıca psikoz hastalığı yaşayanlar olmayan şeyleri görebilir, duyabilir. Psikoz bir hastalık değil, belirtidir. Psikozun farklı çeşitleri vardır, sonuçları ağır olabilir.
PSİKOZ HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?
Psikoz tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçlar, halüsinasyonları ve sanrıları azaltır ve insanların daha net düşünmelerine yardımcı olurlar. Ancak altta yatan hastalığı tedavi etmezler. Bu ilaçlar beyin hücreleri arasında mesajlar ileten bir kimyasal olan dopaminin etkisini bloke ederek çalışırlar.