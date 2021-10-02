Konyaspor çıkış yakalayan Alanyaspor'u konuk ediyor! (CANLI)

Bülent Korkmaz'ın göreve gelişiyle toparlanan Alanyaspor, deneyimli hocadan sonra üç galibiyet bir de beraberlik aldı. Trabzonspor deplasmanından da beraberlikle ayrılan Alanyaspor, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor.
KONYASPOR - ALANYASPOR (CANLI ANLATIM)
KONYASPOR: SEHİC, SKUBİC, AHMET ÇALIK, ABDULKERİM, GUİLHERME, SONER, HADZİAHMETOVİC, ENDRİ ÇEKİCİ, SERDAR GÜRLER, BYTYQİ, AHMED HASSAN
ALANYASPOR: SERKAN, JUANFRAN, MİLUNOVİC, AWAZİEM, BORJA, FATİH AKSOY, UMUT GÜNEŞ, EFECAN, DAVİDSON, EMRE AKBABA, DİEDHİOU