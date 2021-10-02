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Giriş Tarihi: 2.10.2021 13:26

Konyaspor çıkış yakalayan Alanyaspor'u konuk ediyor! (CANLI)

Konyaspor çıkış yakalayan Alanyaspor’u konuk ediyor! CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, kendi seyircisi önünde Bülent Korkmaz'ın göreve gelişinden sonra 3 galibiyet alan Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Konyaspor 13 puanda yer alırken Alanyaspor'un da 13 puanı var. Karşılaşmanın canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bülent Korkmaz'ın göreve gelişiyle toparlanan Alanyaspor, deneyimli hocadan sonra üç galibiyet bir de beraberlik aldı. Trabzonspor deplasmanından da beraberlikle ayrılan Alanyaspor, Konyaspor deplasmanına konuk oluyor.

KONYASPOR - ALANYASPOR (CANLI ANLATIM)

KONYASPOR: SEHİC, SKUBİC, AHMET ÇALIK, ABDULKERİM, GUİLHERME, SONER, HADZİAHMETOVİC, ENDRİ ÇEKİCİ, SERDAR GÜRLER, BYTYQİ, AHMED HASSAN

ALANYASPOR: SERKAN, JUANFRAN, MİLUNOVİC, AWAZİEM, BORJA, FATİH AKSOY, UMUT GÜNEŞ, EFECAN, DAVİDSON, EMRE AKBABA, DİEDHİOU

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Konyaspor çıkış yakalayan Alanyaspor'u konuk ediyor! (CANLI)
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