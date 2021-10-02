KYK yurt yedek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır ve nereden öğrenilir? KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı

KYK yurt sonucu sorgulama ekranı ile yedeklerdeki isimlerin yurtlara yerleşme işlemleri takip edilebiliyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yükseköğretim kurumlarında eğitim görenlerin barınacağı yurtlara ilk yerleştirmeler tamamlandı. Bir yurda yerleştirilmesine rağmen kayıt işlemlerini tamamlamayan ya da harcını yatırmayan öğrencilerden boş kalan kontenjanlar için de yedek listedeki isimlere sıra geldi. Yedek listeden başvuru yapan öğrenciler, KYK yurt yedek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır ve nereden öğrenilir diye araştırıyor. İşte KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Yedek yerleştirmeler boş kalan kontenjanlar için sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.