KYK yurt yedek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır ve nereden öğrenilir? KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı

KYK yurt sonucu sorgulama ekranı ile yedeklerdeki isimlerin yurtlara yerleşme işlemleri takip edilebiliyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yükseköğretim kurumlarında eğitim görenlerin barınacağı yurtlara ilk yerleştirmeler tamamlandı. Bir yurda yerleştirilmesine rağmen kayıt işlemlerini tamamlamayan ya da harcını yatırmayan öğrencilerden boş kalan kontenjanlar için de yedek listedeki isimlere sıra geldi. Yedek listeden başvuru yapan öğrenciler, KYK yurt yedek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır ve nereden öğrenilir diye araştırıyor. İşte KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı!
KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.
Yedek yerleştirmeler boş kalan kontenjanlar için sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.
KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
YURT KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılıyor. Böylece yedek listesindeki bir sonraki isim söz konusu kontenjanı doldurmaya hak kazanıyor.
KYK KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILIR?
İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.
KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRMELERİ DEVAM EDİYOR MU?
GSB KYK yurtlarına yedeklerden alımlar devam ediyor. Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirildi. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek .