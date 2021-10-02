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Giriş Tarihi: 2.10.2021 16:06 Son Güncelleme: 2.10.2021 16:34

Ligin dibindeki iki takım karşı karşıya! Göztepe'nin konuğu Giresunspor

Ligin dibindeki iki takım karşı karşıya! Göztepe’nin konuğu Giresunspor

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Ligin dibindeki iki takımdan Göztepe 5, Giresunspor ise 2 puanda. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki zorlu mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor. Maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 8. haftanın kritik maçında Göztepe ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor.

Geride kalan 7 haftada Göztepe 5 puan toplarken, lige bu yıl çıkan Giresunspor'un ise 2 puanı bulunuyor.

Kazanarak çıkışa geçmek isteyen iki takımın mücadelesinde Burak Şeker düdük çalacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki kritik mücadelenin canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER...

Göztepe: İrfan Can, Berkan Emir, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Kerim Alıcı, Obinna, Yalçın Kayan, Tijanic, Halil Akbunar, Baku, N'Diaye.

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behic, Traore, Sankhare, Diabate, Flavio, Sergio, Süleymanov.

CANLI ANLATIM İÇİN

GÖZTEPE 0-0 GİRESUNSPOR

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Ligin dibindeki iki takım karşı karşıya! Göztepe'nin konuğu Giresunspor
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