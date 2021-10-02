Ligin dibindeki iki takım karşı karşıya! Göztepe’nin konuğu Giresunspor

Süper Lig'de 8. haftanın kritik maçında Göztepe ile Giresunspor kozlarını paylaşıyor.
Geride kalan 7 haftada Göztepe 5 puan toplarken, lige bu yıl çıkan Giresunspor'un ise 2 puanı bulunuyor.
Kazanarak çıkışa geçmek isteyen iki takımın mücadelesinde Burak Şeker düdük çalacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki kritik mücadelenin canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER...
Göztepe: İrfan Can, Berkan Emir, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Kerim Alıcı, Obinna, Yalçın Kayan, Tijanic, Halil Akbunar, Baku, N'Diaye.
Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behic, Traore, Sankhare, Diabate, Flavio, Sergio, Süleymanov.
GÖZTEPE 0-0 GİRESUNSPOR