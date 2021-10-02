Son dakika haberleri... Koronavirüs vaka sayısının çoğalması nedeniyle yüz yüze eğitimin durumu gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaptı. Bu açıklamaların ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de yeni bir açıklama geldi.

2021-2022 OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında, velileri ve öğrencilerin merak ettiği "Okullar kapanır mı, yüz yüze eğitim biter mi?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Özer, vakaların artması durumunda planlarının hazır olduğunu belirtirken okullar Ekim ayında kapanacak mı konusuna ilişkin şunları söyledi: