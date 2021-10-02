Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM sonuçları açıklandı mı, son dakika duyurusu geldi mi? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 2.10.2021 19:28

POMEM sonuçları açıklandı mı, son dakika duyurusu geldi mi? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

POMEM sonuçları açıklandı mı, son dakika duyurusu geldi mi? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ederken son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Sözlü mülakatlara katılım gösteren adaylar, Ekim ayı itibarı ile POMEM sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başlandı. Bilindiği gibi, POMEM giriş puanı, adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve POMEM mülakat sonuçları puanının %50'sinin toplamıdır. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte belli olacak? POMEM sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz aylarda yapılan mülakatlara katılım gösteren adaylar, POMEM sonuçları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Ekim ayı itibarı ile sonuçların henüz açıklanmamış olması, POMEM sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtsız kalmasına neden oluyor.

SON DAKİKA | 27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI 2021 NASIL ÖĞRENİLİR?

Toplamda 8 bin adayı yakından ilgilendiren süreçte, 27. Dönem POMEM müalakat sonuçları ne zaman açıklanacak konusu, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Peki, 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı ve nasıl öğrenilir?

İşte son gelişmeler

POMEM sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. POMEM sonuçlarının Ekim ayının sonuna kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 27.Dönem POMEM sonuçları 2021 ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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POMEM sonuçları açıklandı mı, son dakika duyurusu geldi mi? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?
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