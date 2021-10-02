Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rıza Çalımbay: Maalesef kötü goller yedik
Giriş Tarihi: 2.10.2021 22:21

Rıza Çalımbay: Maalesef kötü goller yedik

AA
Rıza Çalımbay: Maalesef kötü goller yedik

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Her türlü tedbiri aldık ama maalesef kötü goller yedik. Maçtan önce bunu konuşmuştuk. Rakibin önündeki oyuncular forvet oyuncular, kanat oyuncuları değil. Buna rağmen iki kanat golü yedik." dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımının Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçta rakibin gollerine engel olamadıklarını söyledi. Çalımbay, müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, üç puan almayı hedefleyen iki takımın karşı karşıya geldiğini belirterek, "Her türlü tedbiri aldık ama maalesef kötü goller yedik. Maçtan önce bunu konuşmuştuk. Rakibin önündeki oyuncular forvet oyuncular, kanat oyuncuları değil. Buna rağmen iki kanat golü yedik." dedi.

Yedikleri gollere rağmen oyun disiplininden kopmadıklarını kaydeden Çalımbay, "Sonuna kadar mücadele ettik. Kırılma anı Pedro Henrique'nin boş kaleye topu atamamasıydı. Her şeyi göze aldı. Zaten içeride ve dışarıda kazanmak istiyoruz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bundan sonra telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen ve iki de mühendis çıktı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Son dakika haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'den ilk eşini kızdıran sözler! İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Okullar kapanacak mı ve yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021-2022 Okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
Son dakika haberi: Milyonlara vergi müjdesi! İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji saat vererek uyardı! 11 kent için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Rıza Çalımbay: Maalesef kötü goller yedik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA